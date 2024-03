Di Lucente: “La sfida di Agnone ci ha insegnato come sognare e puntare in alto”

AGNONE. Il vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, sulla fine del sogno di Agnone Capitale della Cultura.

È stato bello finché è durato. È stato estremamente importante per tutto il territorio molisano: ci abbiamo provato fino all’ultimo a strappare la nomina a Capitale della cultura. Era un’impresa titanica, a tratti utopistica, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare ad un passo. Complimenti all’Aquila che ha ottenuto il riconoscimento, ma gli stessi complimenti vanno ad Agnone a tutto il territorio molisano. Abbiamo imparato tutti insieme come sognare e puntare in alto.

Agnone capitale della cultura è stato un sogno. Il sogno di un territorio e di un’intera regione talmente trasversale e forte che va sostenuto in ogni modo.

È stato un sogno di sviluppo del territorio. Un sogno di emancipazione. Un’affermazione di esistenza di un pezzetto di Italia (che non si limita solamente ad Agnone) che vuole dire a tutti: eccoci, siamo qui, abbiamo tanto da offrire e tanto da dare.

Dietro a questa candidatura, della quale dobbiamo rendere merito a tutti coloro che ci hanno lavorato attorno, non c’è stata solo un’operazione di marketing.

Agnone non è solo voglia di rilanciare il territorio attraverso gli strumenti della sostenibilità e del turismo. Non è solo una voglia di uscire da quel senso di periferia che, di anno in anno, sta sempre più stretto a tutti.

È stata la necessità di affermare la propria esistenza agli occhi di un’Italia che è molto distratta sui territori. Se poi alla parola territori ci aggiungi anche l’aggettivo “piccoli”, allora l’equazione è ancora più facile: non sono rilevanti, non sono degni dell’attenzione mainstream. Ed è una perdita di valore che tutta la nazione sconta inesorabilmente.

È andata così, ma resta l’esperimento che tanto ha dato al Molise”.