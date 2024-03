Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, l'incontro sui disturbi dell'alimentazione

CAMPOBASSO. Si celebra oggi la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 15 marzo, Giornata dedicata alla sensibilizzazione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DAN) che l’Ordine degli Psicologi del Molise celebrerà con un evento che si terrà presso la sede di via Vico n.69 alle ore 16.

Realizzata in collaborazione con l’associazione Food For Mind, l’iniziativa formativa, riconosciuta come autoformazione ECM, affronterà un fenomeno sempre più presente tra i giovani e i giovanissimi e che è arrivato a coinvolgere bambini e bambini anche di 8-9 anni. Parliamo di anoressia e bulimia, ma anche di disturbi dell'alimentazione incontrollata (binge eating disorder), ossia abbuffate che portano a sovrappeso e depressione. E poi di ortoressia, ricerca ossessiva del mangiar sano, oppure vigoressia, comportamento maschile che consiste nella continua e ossessiva preoccupazione per la propria massa muscolare, per l'allenamento, per le diete iperproteiche.

Ogni ragazzo necessita di un approccio diverso e individualizzato, ma è importante che una persona vicina a chi soffre di disturbi alimentari abbia una rete a cui rivolgersi per ottenere informazioni. Food for Mind è un’associazione che a livello nazionale opera proprio in questo senso, per far emergere il problema e soprattutto per aiutare tanti ragazzi ad uscirne. E in occasione della giornata Fiocchetto Lilla a Campobasso si è messa a disposizione gratuitamente per l’intero mese di marzo con consulenze rivolte a chiunque abbia bisogno di sostegno o semplicemente di informazioni su questo argomento così delicato. Per prenotare un incontro basta comporre il 3392782785.