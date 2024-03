Anestesia, rianimazione e camera iperbarica: segnali positivi per i concorsi

MOLISE. Le problematiche relative alla carenza di personale medico e alla poca attrattività della sanità pubblica molisana sembrano avviarsi in direzione di una inversione di tendenza.

Dopo le 76 istanze con 3 specializzati e 73 specializzandi, 17 i posti disponibili per Pneumologia e Radiodiagnostica, questa è la volta dell’anestesia, rianimazione e camera iperbarica.

È stato indetto lo scorso ottobre 2023 il Concorso Pubblico per titoli ed esami volto all'assunzione a tempo indeterminato di 12 Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione presso i Presidi Ospedalieri dell’ ASReM.

Sono state 58 le istanze pervenute per la partecipazione al concorso. Dall’esame delle domande sono due i candidati in possesso dei titoli e si evince che i candidati iscritti al 2°, 3°, 4° e 5°anno del relativo Corso di Specializzazione della disciplina bandita, saranno collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatoria separata, così come previsto dall’art. 1, comma 547, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio per il 2019) e ss.mm.ii..

Per il concorso volto all’assunzione di due dirigenti medici per la Camera iperbarica, invece, sono giunte 8 istanze, tra queste quella di una specialista e le altre degli studenti iscritti al 2° e 3° anno del corso di specializzazione.

Questi ultimi saranno collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatoria separata,