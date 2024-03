Tre nuovi medici in arrivo nelle Pediatrie molisane

MOLISE. Nei reparti di Pediatria-Neonatologia degli ospedali molisani arrivano tre nuovi medici.

È il risultato del concorso emanato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro specialisti.

Dei cinque candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale sono risultati presenti solo tre, di cui uno specializzato e due specializzandi. Per lo specialista è stato formalizzato il contratto di assunzione a tempo indeterminato, mentre per i due specializzandi il contratto è a tempo determinato. Verrà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione.