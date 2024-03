Il Lions Club San Salvo scende in piazza per la "lotta al diabete"

SAN SALVO. Il Lions Club San Salvo ha deciso di scendere in piazza per la Lotta al diabete.

Domenica 17 marzo il Lions Club, in collaborazione con la Croce Rossa e l'AVIS San Salvo, saranno in Piazza Papa Giovanni XXIII per una Giornata di Prevenzione Sanitaria Gratuita. Si potranno avere dalle ore 9.30 alle ore 12.30 controlli della Glicemia, controlli della Pressione Arteriosa e sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

“È un service di Informazione, prevenzione e screening rivolto a tutti. - dichiarano gli organizzatori - La salute viene prima di tutto. Lions, Croce Rossa e Avis insieme al servizio dei cittadini”.