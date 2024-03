«Nessuno tocchi il Molise e i molisani, il nostro è un territorio ricco di tradizioni»

GUARDIALFIERA. Giunge oggi a conclusione del progetto "Le Terre del Sacramento", finanziato nell'ambito dell'Avviso pubblico Turismo è cultura 2022-23. A partire dalle 17:30, si terrà il Premio Fausto a Pompeo Barbieri. Parteciperanno all'evento il premiato Pompeo Barbieri, che riceverà una riproduzione in bronzo dell'Olivo Fausto delle Terre del Sacramento, realizzata dall'antica fonderia Marinelli, nonché il presidente Nazionale Associazione Città dell'Olio, Michele Sonnessa.

«È la storia di un incontro, quello di una donna vittima di violenza con un albero ferito quasi a morte, un albero che oggi le Città dell’Olio considerano un simbolo vivo dei percorsi di rigenerazione di territori abbandonati grazie al contributo di associazioni, cittadini, intere comunità che si organizzano per ridare vita a territori a rischio di abbandono e alle loro tradizioni – ha riferito il vicepresidente nazionale della Città dell’Olio, Nicola Malorni – inoltre, abbiamo voluto con le Città dell’Olio dare il giusto valore al progetto che ha visto protagonista questo albero di olivo, un centenario monumentale che ha trasformato il modo di accostare l’olivicoltura dandole questa ulteriore veste, quella di olivicoltura “sociale”, e quindi meritava di essere ricordato per sempre.

La Fonderia Marinelli ha fuso una statuina in bronzo di Fausto grazie alla sponsorizzazione di Città dell’Olio, di Kairos, dell’azienda Tenuta Terra Sacra e dell’Associazione Lilly che ringrazio. E così è nata l’idea di un premio, un premio che intendiamo annualmente destinate a persone che testimoniano la resilienza dell’essere umano distinguendosi in ambito culturale, sportivo, artistico, scientifico, sociale. Insomma che possano come Fausto essere testimoni di esperienze di rinascita».

A caratterizzare la prima edizione del premio nazionale “Fausto” è la persona alla quale viene dedicato, un simbolo di resilienza e di speranza, come Pompeo Barbieri.

«Ho sempre seguito la storia di questo ragazzo, sin dai giorni del tragico crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. Ne ho seguito il percorso attraverso le notizie che leggevo, mai incontrato personalmente, ho sempre provato tanta ammirazione e ho sempre pensato di poter condividere con lui qualcosa un giorno. E finalmente è arrivato il momento. Chi altro avrebbe potuto essere testimone di un percorso che Fausto ci ha narrato in questi anni nell’ambito dell’olivicoltura sociale? Pompeo è una persona straordinaria, nella sua unicità è anche profondamente umile. Il premio Fausto non è equiparabile all’onorificenza del presidente della Repubblica né ad altri riconoscimenti da lui ricevuti ma l’ha accettato con gioia cogliendone il valore simbolico».

In queste ore c’è chi mette in discussione la stessa sopravvivenza dell’identità molisana, ma le radici sono ben salde, come dimostrano le eccellenze che dal territorio nascono e prendono vita.

«Nessuno tocchi il Molise e i molisani, il nostro è un territorio ricco di tradizioni, di valori unici, di narrazioni che formano un’identità forte e stabile. E stiamo tutti lavorando perché siano superate le criticità che ci preoccupano. E nel suo piccolo, questo premio, che parla di una cultura olivicola che in Molise ha coperto almeno due millenni ne è testimonianza. Il Bando Turismo è Cultura 2022-23 che ha finanziato questo premio è un segnale forte di una regione che ha molto da dare al turismo, alla cultura, allo spettacolo. Dobbiamo fare di più ma siamo qui a dirlo anche attraverso gli alberi, stiamo facendo parlare anche gli alberi? Non è un segno di vitalità questo?»