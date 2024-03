I Comuni Plastic Free rilanciano già la sfida, «Cercheremo di raddoppiarli nel 2025»

Plastic Free, la conferenza post premiazione: intervista a Rita Colaci

CAMPOBASSO. Dal teatro Carcano di Milano alla sala della Costituzione della Provincia, sempre in prima linea i Comuni Plastic Free della nostra regione, con il territorio e gli enti locali del basso Molise a farla da padrone. I Comuni premiati sono Termoli, Isernia, Larino, Petacciato e Ururi.





Un meritato proscenio per mettere in risalto l’eccellenza delle condotte amministrative che l’associazione ha promosso in sinergia col “pubblico”. «Questa mattina si è svolta una conferenza stampa nella sala della Costituzione per celebrare i “Comuni Plastic Free 2024” Il nostro sorriso nella foto simboleggia il successo dopo tanto lavoro. Grazie ai Comuni di Termoli, Petacciato, Isernia, Larino ed Ururi che hanno creduto in noi. Un grazie speciale ai nostri referenti Plastic Free: Giuseppe Fabbiano (vice regionale), Flavia Del Cioppo (provinciale Campobasso), Flavia Marchese (vice provinciale a Campobasso), Jessica Caccioppolo (provinciale Isernia) e Tommasina Petriella (locale di Larino). Grazie anche e soprattutto a voi, volontari Plastic Free, che ci seguite e supportate ad ogni nostra iniziativa. Speriamo l’anno prossimo di raddoppiare il numero dei Comuni Riconosciuti!», il messaggio della coordinatrice regionale Maria De Gaetano, che rilancia con l’iniziativa di domenica mattina a Termoli.

«Ci vediamo domenica per la pulizia ambientale a Termoli, ore 10:30, ingresso porto turistico».





Per Giuseppe Fabbiano: «Oggi ci siamo incontrati nella sala della Costituzione in provincia di Campobasso con alcuni dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic free 2024 in Molise. Nello specifico sono intervenuti gli assessori all'ambiente dei comuni di Termoli Isernia e Petacciato dimostrando entusiasmo e voglia di proseguire nel percorso di sostenibilitá tracciato con Plastic Free. Pur registrando l'assenza dei comuni di Larino e Ururi, sia in occasione della premiazione a Milano che quest'oggi nella conferenza stampa che avrebbe meritato la partecipazione di tutti e cinque i comuni riconosciuti, l'associazione crede nella collaborazione con le amministrazioni ed è sua intenzione coinvolgere sempre più comuni in questo percorso di difesa dell'ambiente, magari anche nella candidatura e valutazione per ambire al premio Comune Plastic free 2025».