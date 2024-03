L'odissea di Concetta Sciarretta vissuta con amore

“Verso l’alba di una nuova vita… come vivo il cancro con A.M.O.R.E”

TERMOLI. Presentato presso l’istituto alberghiero Federico di Svevia, “Verso l’alba di una nuova vita… come vivo il cancro con A.M.O.R.E”. Il racconto della vita della termolese Concetta Sciarretta, che un anno fa è stata strappata a questa vita, dopo 10 anni di lotta contro la malattia.





Concetta con questo libro ha dato a noi tutti una grande lezione di vita. Lei non si è mai abbattuta e lo si evince dal sottotitolo del libro “come vivo il cancro con A.M.O.R.E”.





Per la sua terribile malattia, diagnosticata nel 2010. leiomiosarcoma, malattia oncologica, Termoli si mobilitò con lei. Alcune attività commerciali provvidero a installare dei salvadanai per raccogliere fondi, con cui aiutarla a sostenere terapie costose e alle quali Concetta non poteva fare a meno.

Abbiamo dato ampio risalto alla vicenda di questa mamma e moglie termolese che stava lottando da guerriera indomita contro un nemico davvero implacabile.





La battaglia della sua vita, raccontata alla platea, è stata davvero commovente, a partire dalle parole del marito Massimiliano e delle figlie Martina e Vittoria. Così come il racconto dell’amico e relatore Andrea Sapone.

Concetta la combattente che anche se con tanta sofferenza profondeva coraggio ai suoi cari quando invece doveva essere lei a riceverne. Su quel divano, insieme al marito e alle figlie, ci è parso di vederla lì.

Galleria fotografica