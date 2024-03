Il sonno: pendolo e regolo della nostra vita

Giornata mondiale del sonno 2024, il dottor Montano

TERMOLI. Nella Giornata mondiale del sonno 2024, anche Termoli ha celebrato questo evento. Se ne è parlato in occasione di un incontro organizzato dal dottor Alberto Montano, ex sindaco e cardiologo Asrem.





Evento, che intende sollevare nella comunità il problema della mancanza di qualità nel momento in cui il nostro corpo si dovrebbe rigenerare. Il simposio è stato ospitato nell’auditorium della parrocchia di San Pietro, dal titolo “L’uomo è un genio quando sogna”: viaggio nel sonno e nei sogni, tra scienza medica, arte e cultura. Si è affrontato il dogma sul perché abbiamo bisogno di conoscere e curare il nostro sonno. La relazione scientifica è stata affidata allo stesso dottor Montano, medico esperto nella diagnosi e terapia dei disturbi del sonno (I nemici del sonno nel buio della notte), ma anche momenti ricreativi o di grande interesse, come quello del giornalista del Giornale di Milano nonché scrittore di molti libri Stefano Zurlo. L’evento, realizzato in sinergia con Stefano Leone, che lo declinerà nel “Sogno fonte e soggetti di arte e cultura). Sono intervenuti a corollario spettacolare anche l’attrice Antonella Pacifico e il musicista e violinista Domenico Mancino. Auditorium gremitissimo.





La parte medica da parte del dottor Montano, spiegata con dovizia di particolari su tutte le conseguenze di non adottare una educazione al sonno che alla lunga potrebbe anche causare patologie gravi e in alcuni estremi casi anche alla morte. Stefano Zurlo ha letto un passaggio di una intervista di Oriana Fallaci a Golda Meier, la premier di ferro di Israele negli anni della guerra dei sei giorni, donna tutta di un pezzo che sognava un mondo decisamente diverso.

Zurlo molto brillante e anche con molto humor ha toccato altri argomenti da lui trattati anche nelle varie ospitate nelle trasmissioni nelle maggiori tv nazionali.

