Ancora il tandem Stumpo-Decaro: «Cosa circola in città? Trasporto pubblico insostenibile»

TERMOLI. «Cosa circola in città?» Nuova battaglia in tandem nello scorcio di fine mandato per Marcella Stumpo (Rete della Sinistra) e Daniela Decaro (Termoli 2024), esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale. Già da tempo le alfiere della minoranza avevano lanciato strali e dubbi, a dire poco, sulla gestione del trasporto pubblico cittadino. Il loro capo d’accusa si rinnova. «Come consigliere di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra e Termoli 2024 ci siamo occupate da sempre, nel nostro mandato, del trasporto pubblico urbano, e più in generale di tutto il progetto di finanza affidato alla Gtm. Abbiamo finalmente ottenuto pochi giorni fa, dopo tempi biblici e con moltissima fatica, le informazioni sulla tipologia di autobus utilizzati in città; i problemi del sistema di trasporto pubblico urbano e lo stato di usura di molti degli autobus sono ben noti ai cittadini, ma volevamo avere dati tecnici precisi sui mezzi in uso. Abbiamo così appreso che dei 27 autobus in dotazione 10 sono classificati euro 5 e due euro 6, cioè appartengono alle categorie più recenti e meno inquinanti, mentre gli altri sono di classe 2 e 3, cioè obsoleti e non più autorizzati a circolare. Considerato che in contemporanea operano fino a 14 mezzi, almeno due ogni giorno non risulterebbero conformi ai dettami di legge.

In base a questi dati, per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire gli indubbi danni ambientali causati da emissioni sicuramente non a norma, intendiamo richiedere al dirigente del settore trasporti del comune una diffida ufficiale alla ditta che gestisce il trasporto pubblico urbano, affinché tolga dalla circolazione i mezzi non idonei, e si affretti a rinnovare, come da contratto e come avrebbe dovuto garantire da tempo, il parco autobus.

Avendo operato coerentemente e costantemente in questi cinque anni in qualità di rappresentanti istituzionali per la tutela dei beni comuni e il diritto dei cittadini all’informazione e alla partecipazione, riteniamo nostro dovere condividere con la cittadinanza questi dati; in particolare perché consideriamo impossibile assistere inerti alla candidatura di Termoli a capitale della mobilità sostenibile, iniziativa talmente assurda e fuori dalla realtà da richiamare alla mente il teatro dell’assurdo di Ionesco.

Ma come si fa anche solo a concepire una simile idea?

La motivazione (risibile) sarebbe la futura presenza della Gigafactory. Può bastare questo a trasformare magicamente la nostra città?

Un luogo dove si continua a progettare parcheggi in centro invece di scoraggiare l’uso dell’automobile; dove i mezzi elettrici pubblici di ridotte dimensioni sono un miraggio; dove l’unico parco comunale viene affidato a privati; dove il costo di ogni chilometro percorso dai mezzi pubblici costa il doppio rispetto agli altri centri molisani; dove gli autobus viaggiano vuoti a causa degli orari troppo distanziati delle corse; dove soprattutto non si affronta seriamente il problema dell’accessibilità dei mezzi ai disabili, sostenendo che si possono usare solo pedane da appoggiare ai marciapiedi, quindi escludendo tutte le pensiline prive di marciapiede (mentre esistono sistemi moderni che consentono l’accesso direttamente da terra).

Senza andare troppo lontano, ricordiamo che nel nostro capoluogo, non bloccato da progetti di finanza ventennali, dove il contratto per il trasporto pubblico è stato recentemente rinnovato per soli 9 anni, sono stati appena acquistati sei autobus elettrici con fondi del Pnrr.

A dimostrazione del fatto che si tratta sempre di scelte politiche, e delle priorità che ci si dà. Noi restiamo convinti che l’unica priorità sia l’interesse dei cittadini, a livello sociale, ambientale, lavorativo; da questo discende la qualità dei servizi che un’amministrazione è tenuta a fornire».