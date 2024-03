Maurizio Santilli alla Farnesina per l’Italian Design Day 2024

ROMA. Nella giornata di giovedì 14 marzo si è tenuta a Roma presso la Farnesina, l’Italian Design Day 2024 “ - Fabbricare Valore” - Inclusività, Innovazione e Sostenibilità”.

Il Prof. Maurizio Santilli, docente dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli e chef di livello internazionale, è stato invitato a questo straordinario evento come Vice Presidente Internazionale della FIPGC (Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria), a rappresentare il made in Italy.

Si è parlato dell’importanza dell’identità del made in Italy: dal tradizionale all’innovazione, dall’ artigianato all’industria fino all’evoluzione internazionale. È la creatività italiana che viene usata esportata nel resto del Mondo.

In occasione dell’evento a Roma, e alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri l’On Antonio Tajani, è’ stato presentato il Padiglione Italia che rappresenterà la nostra Nazione all’Expo 2025 ad Osaka in Giappone.

“Una giornata intensa ed emozionante - ha dichiarato Santilli a valle della sua partecipazione all’evento - erano presenti grandi professionalità del mondo del design Italiano, il corpo diplomatico Internazionale, Ambasciatrici e Ambasciatori esteri in Italia. Al Maeci, nella sala delle Conferenze Internazionali, si respirava un'aria straordinaria.”

“L’arte e la cultura Italiana non ha pari, in tutto. La Nostra Nazione potrebbe vivere esclusivamente di arte, cultura enogastronomica, produzione Industriale propria e Turismo, che racchiude la visione del nostro patrimonio culturale e artistico. Una fotografia di ciò che abbiamo creato nel mondo, dove tutti ci stimano per la qualità e bellezza anche se spesso non riusciamo a proteggere l’identità che ci contraddistingue.” - Ha commentato il Vicepresidente Fipgc.

“Il nostro Marketing deve basarsi esclusivamente sulla nostra cultura e identità, siamo i più bravi in tutto. È questo il momento - ha concluso lo chef Maurizio Santilli - di dare protezione alle nostre idee e progettualità. “

Solo qualche mese fa il professor Santilli veniva riconfermato per il sesto anno consecutivo come ambasciatore del gusto Doc Italy, presso il Campidoglio a Roma. In questi mesi sarà invece impegnato con la gestione e l’organizzazione del Campionato italiano di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia, che quest’anno si svolgerà a Vittorio Veneto dal 9 all’11 aprile. A maggio invece il suo impegno sarà interamente per l’edizione 2024 del Campionato di pasticceria per Ragazzi speciali.

Anche questi eventi, un Made in Italy da preservare e promuovere.

Galleria fotografica