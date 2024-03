Buon compleanno al nostro editore Nicola Montuori

TERMOLI. La continuità dei rapporti e dei progetti, la condivisione di missioni editoriali come quella che portiamo avanti dal lontano 2007, ormai, sono momenti importanti. Lo sono anche quelli in cui le stesse relazioni sociali si consolidano ed è un privilegio porgere gli auguri al nostro editore, Nicola Montuori, che oggi compie 64 anni.

È il sedicesimo compleanno che ci troviamo a celebrare nella famiglia di Termolionline. Il tempo passa e trascorre, ma non per tutti alla stessa maniera, sarà il Dna nerazzurro, chissà... un giorno speciale da condividere assieme alla sua splendida famiglia che questi auguri "abbraccia" e diffonde, in un clima ormai semi pasquale, che speriamo doni più serenità a tutti.

Intanto, per regalarsi un nuovo impegno, proprio lui sta per tenere a battesimo la nuova rubrica "Ve lo diamo Noi il Sindaco", rigorosamente in video, perché come sempre è abituato a fare, sempre sul pezzo!