La scomparsa di Antonarelli, il ricordo della Stumpo: «La terra ti sia lieve, caro Marcello»

TERMOLI. Dopo Nadia Rucci, ci lascia un altro dei principali protagonisti della grande stagione di risveglio civico di questa città; e non possiamo non sentirci più poveri e soli.

Marcello Antonarelli ha vissuto con me e con tanti altri “sognatori e ribelli” tutti gli anni, a partire dai primi del 2000, delle lotte cittadine per la salute, l’ambiente, il diritto alla partecipazione alle scelte sul futuro del nostro territorio: dalla grande battaglia contro la turbogas, in cui fu con me portavoce del comitato sorto per fermare questa struttura inutile e inquinante, alla nascita del Comitato Civico Termolese, di cui fu cofondatore, alla creazione della Fondazione “Lorenzo Milani”, voluta da Monsignor Valentinetti, fino all’impegno personale nell’amministrazione di Termoli.

Quanta strada abbiamo percorso insieme, Marcello! Quante ore nel tuo studio a pianificare iniziative, quanti cortei, quanti volantini e comunicati preparati e distribuiti, quanti convegni: sempre con la speranza testarda di fare qualcosa per cambiare questo mondo ingiusto.

Ricordo come fosse oggi che c’eri tu al mio fianco, quel giorno del 2005 in cui Monsignor Valentinetti ci convocò all’episcopio e ci comunicò che che le nostre insistenze per un coinvolgimento attivo della Curia nella vita civica di Termoli lo avevano convinto a darci uno strumento giuridico che ci permettesse di interloquire alla pari con enti e istituzioni amministrative. Nasceva così la Fondazione Milani, per attuare il grande insegnamento di Don Lorenzo e “far strada agli altri senza farci strada”, come recita il motto della Fondazione.

E ricordo anche quanto ti addolorava, come uomo di legge, la crudeltà inumana dell’ergastolo ostativo, e e quanto desideravi organizzare qui un incontro pubblico sul tema: non ci siamo mai riusciti, distratti sempre da qualche nuova emergenza sul territorio. E ora non c’è più tempo…

Non mi ero resa conto dell’aggravarsi delle tue condizioni: ti sei ritirato pian piano dall’attivismo civico, con la discrezione e il silenzio gentile che preferivi al vociante protagonismo di tanti qui a Termoli. Pensavo all’inizio che tu fossi solo sfiduciato e deluso per i risultati che come sempre tardano ad arrivare per chi decide di affrontare a mani nude un mondo tutto sbagliato, e cambiarlo almeno un poco.

Hai parlato sempre con voce discreta, hai agito sempre in modo corretto e mai aggressivo: ma la tua voce e il tuo agire hanno lasciato il segno nel cuore di chi ti è stato compagno di strada e nel cuore di Termoli, come la tua onestà intellettuale e la tua capacità di mediazione.

Ti sei fatto voler bene sinceramente; ti portiamo nel nostro cuore, dolente ora per la tua assenza, ma sicuro che tu sei qui con noi ancora. Solo andato in un’altra stanza, ma vivo con noi.

Arrivederci, amico gentile

Marcella Stumpo