Tante adesioni all'Open day della prevenzione negli ambulatori dell'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Grande successo per l’Open Day della Prevenzione presso gli ambulatori dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO), che ha preso il via proprio sabato 16, la Lilt punta il focus sulla cultura della prevenzione e sulla promozione di uno stile di vita sano attraverso i cardini che sono visite di controllo periodiche, attività motoria e sana alimentazione.

Per questo la Lilt di Campobasso ha organizzato un’intera mattinata di visite e controlli grazie alla collaborazione con la Direzione Generale Asrem e alla disponibilità della Direzione Sanitaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Sono state effettuate oltre 70 visite ed esami diagnostici grazie alla disponibilità dei medici: dott. Biagio Apollonio che ha eseguito ecografie e mammografie, dottor Domenico Giuseppe Zappia e dottor Angelo Mancini che hanno eseguito visite di screening urologiche, il dottor Giovanni Serafini e dottor Faustino Rosati con visite di screening dei tumori del cavo orale e delle prime vie aeree. Accanto a loro la segreteria della radiologia con Cinzia Pescara e Filippo Ferrandino oltre il tecnico di radiologia Daniela Pontillo e le infermiere Angela Bracone, Annalisa Amato e Concetta Evangelista.

Ma porte aperte anche con lo Sportello Oncologico all’interno del DH di Oncologia con la distribuzione di materiale informativo da parte dei volontari e con le visite nutrizionali grazie alla dietista Eleonora Iorio. Non è mancato il supporto dei volontari sempre disponibili a sostenere le iniziative della Lilt Campobasso: Daniela, Franco, Gabriella, Giuliano, Maria Rosaria, Marinella, Natalina, Nicoletta, Rocco, Rosalba, Rosalia, Teresa, Tilde.

“Il nostro più sentito ringraziamento – ha affermato la presidente Lilt Campobasso, Carmela Franchella, presente insieme agli altri volontari all’open day – va alla Direzione Asrem che da subito ha accolto i nostri progetti ed ha condiviso i nostri obiettivi e con cui siamo certi di poter contare per future attività. Un ringraziamento ancora più grande va al personale sanitario che senza esitazione si è reso disponibile in termini di tempo e professionalità per effettuare le visite rinforzando la rete della prevenzione. E un grazie per tutto il lavoro e l’impegno quotidiano va ai volontari dell’associazione provinciale che portano avanti tutti i servizi ai pazienti oncologici e che assistono ed organizzano gli eventi per la promozione della prevenzione che continueranno insieme alle visite per tutto il mese di marzo come da calendario”.

Galleria fotografica