L'eurodeputato Casanova: «Hanno provato a uccidermi, ma non mollo», tentato investimento a Lesina

LESINA. Come ha dichiarato all'Ansa, l'eurodeputato leghista Massimo Casanova, denuncia di essere stato oggetto di un tentato investimento.

Lo scorso 8 marzo a Lesina, in provincia di Foggia, un'auto ha tentato di investire l'europarlamentare della Lega Massimo Casanova. Lui si è scansato in tempo ma l'auto ha colpito la Lancia Y a bordo della quale c'erano sua figlia di 15 anni e un'amica di famiglia. Il tutto è accaduto mentre stava inseguendo i ladri che poco prima avevano rubato il bestiame dalla sua masseria.

La notizia, anticipata dalla edizione odierna del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno è confermata dallo stesso Casanova che all'Ansa spiega che "è il quarto furto di vacche che subisco, ho presentato 20 denunce e se pensano di fermarmi, sbagliano. Non mi lascio intimorire da chi mi è venuto addosso con l'auto provando a uccidermi dopo aver portato via una quindicina dei miei animali. Io non mollo manco morto", dice Casanova mentre a Lesina raccoglie con i suoi tre figli asparagi.

"È giusto che si sentano tranquilli a casa loro - continua - anche se questa casa li ha spaventati". "Non me ne andrò da qui - sottolinea - ho sentito anche Matteo Salvini, che mi incoraggia. Se avevo qualche dubbio a ricandidarmi alle Europee, ora sono spariti: sarò in campo per tentare di cambiare qualcosa in questo paese".

"Questo posto - aggiunge Casanova - è un paradiso terrestre che venti anni fa ho rilevato con mia moglie per dare vita a una azienda zootecnica. Sono stati anni difficili fatti di recinzioni danneggiate, animali fatti sparire e minacce di morte".

"L'8 marzo scorso - ricorda - sono stato allertato della presenza di sette persone che armeggiavano accanto alla rete che delimita la mia proprietà. Non ci ho pensato su due volte e sono uscito di casa".

"Ho visto il gruppetto che con un camion stava caricando almeno una decina delle mie vacche - racconta Casanova - ho chiamato carabinieri, finanzieri e polizia locale. Al loro arrivo però il tir era già andato".

Seguendo le tracce lasciate dagli penumatici del mezzo pesante "è stato semplice trovarlo ma era vuoto", fa sapere Casanova. "I carabinieri sono riusciti a fermare un'auto con a bordo una persona nota sia a loro sia a me: in passato mi ha minacciato, anche telefonicamente e l'ho denunciato avendo registrato la chiamata - aggiunge - i finanzieri invece hanno bloccato una Lancia Y, la stessa che sfrecciando a cento chilometri orari e avendomi riconosciuto mi è venuta addosso: ero in strada per capire cosa stesse succedendo con un amico, solo per miracolo sono riuscito a scansarmi.

La fiancata della mia auto, con a bordo un'amica di famiglia e mia figlia di 15 anni, è stata danneggiata".