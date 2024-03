«Un nuovo volto dove l’unione fa la differenza»

TERMOLI. «Un nuovo volto dove l’unione fa la differenza». Splendido il messaggio alla base della rinnovata attività dell’associazione Sindrome di Down e Non Solo “Ark21 & More”.

Fondata nel 2023 da un gruppo di famiglie, operatori e volontari desiderosi di concretizzare una necessità: unirsi per supportarsi e dare un futuro diverso ai ragazzi e agli adulti del territorio, mettendo in atto strategie e attività di vario tipo. Nasce inizialmente come associazione per utenti con Sindrome di Down, ma subito ci siamo resi conto di volerci aprire ad altre forme di disabilità per accogliere e rispondere alle crescenti richieste presenti sul territorio e soddisfarle nel più breve tempo possibile.

«Per chi già conosce la nostra associazione ricorderà il nostro impegno dello scorso anno nel realizzare momenti di socialità di vario tipo: maggio 2023 - Stand "Festa della mamma" con scatoline di biscotti realizzati e confezionati dai nostri ragazzi; giugno- stand durante "La notte bianca del bambini" in collaborazione con il Comune di Termoli durante il quale abbiamo messo a disposizione oggetti realizzati da noi e riportato alla luce "giochi di una volta" presentati dai nostri ragazzi alle nuove generazioni; luglio - saggio con la scuola di ballo Asd Peter Pan, palestra in convenzione con noi, al quale hanno partecipato alcuni dei nostri ragazzi e nello stesso mese collaborazione con l'associazione "Alta Marea" che si occupa di divulgazione e proiezione cinematografica, dove i nostri ragazzi sono stati impegnati nell'organizzazione e nelle pubbliche relazioni; ottobre -"Festa del cioccolato", sempre esponendo oggetti realizzati durante i laboratori, abbiamo portato in piazza le nostre mascotte Disney e soprattutto abbiamo visto partecipare i ragazzi al laboratorio di pasticceria in collaborazione con l'Alberghiero; dicembre- "Mercatini di Natale", stand con oggetti nostri e la bellissima partecipazione alle "Luminarie di Larino" che ci ha permesso di farci conoscere fuori dalla nostra zona di confort portando i nostri lavori con grandi riconoscimenti da parte delle persone presenti; sempre dicembre ci ha visto attivi con la "Prima Lotteria di Capodanno" arricchita dalla partecipazione di vari commercianti del territorio ed alcune donazioni che ci hanno permesso di portare al pubblico una bella lista di premi; serata "Pizza-Tombola" in collaborazione con II ristorante-pizzeria "Le Marinelle", serata all'insegna dell’allegria e dell'inclusione. Ma le attività non si sono fermate anzi si sono arricchite di professionisti che ci permettono di spaziare. di recente abbiamo avviato una bellissima collaborazione con Giraluna, il Centro A. B. A. - centro analisi del comportamento applicati per autismo e disturbi dell’apprendimento - con i quale condividiamo idee e sede, un connubio di progetti basati sulla terapia, sulla formazione e creatività. Da qui iniziano i nostri laboratori per il raggiungimento delle autonomie personali come quelli di cucina; laboratori di arte, momenti in cui tutti i ragazzi sono liberi di esprimere la propria creatività e utilizzare l’arte come forma di comunicazione; musicoterapia; ballo; il tutto per creare un ambiente dove ci si diverte imparando.

A breve saranno attivi una serie di sportelli in modalità gratuita cosi organizzati: sportello "Ascolto Attivo", per offrire aiuto alle famiglie; sportello "Ascolto tra le famiglie", un momento tutto loro per confrontarsi, raccontarsi ed eventualmente aiutarsi a vicenda per prendere consapevolezza che, sì, ogni caso è a sé, ma che non si è soli; Sportello "Aiuto burocratico", con l'aiuto di genitori più esperti che si metteranno a disposizione per risolvere quelle fastidiose, ma necessarie questioni che si vanno a incontrare quando si ha a che fare con la disabilità.

Attualmente la nostra associazione è una realtà dinamica e molto apprezzata sul territorio, alla quale ogni giorno si uniscono nuove famiglie, anche senza una reale necessità, ma per sostenere e contribuire a portare avanti i nostri progetti. Siamo aperti a tutte le forme di collaborazione in quanto solo uniti si può pensare e promuovere inclusione sociale e integrazione».