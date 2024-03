Volontari senza sosta, la pulizia del litorale Sud con "Plastic Free"

Volontari Plastic Free a Termoli: l'intervista a Maria De Gaetano

TERMOLI. I volontari di Plastic Free non mollano la presa e nell’ultima domenica d’inverno tornano a dare battaglia all’inciviltà, quella pratica che vede abbandonare i rifiuti in giro, piuttosto che conferirli regolarmente.

«Grazie mille a tutti voi, questa mattina in soli 75 minuti siamo riusciti a raccogliere tantissimi rifiuti raggruppati in 22 grandi sacchi, oltre a vario ingombrante come reti dei pescatori, gomme, lamiere, vetro, ferro e molto altro. Ottimo lavoro. Ci vediamo al prossimo Clean Up del 21 marzo, ore 14:15, ritrovo all’ingresso di via Maratona (vicino al recinto della scuola», il messaggio della coordinatrice Maria De Gaetano.

Stamani il raduno era alle 10.30 all’ingresso Porto Turistico Marina di San Pietro, per poi spaziare sul litorale Sud.

