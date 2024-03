Progetti Pnrr per viabilità e depurazione al Cosib, affidato anche il secondo appalto

TERMOLI. Dopo l’aggiudicazione avvenuta ormai settimane fa alla società A.Stra, anche il secondo lotto funzionale sull’intervento di portata notevole quello che attraverso la struttura della Zes adriatica Puglia-Molise realizza un programma del Pnrr inserito nelle cosiddette “reti materiali”. Il valore complessivo è di 8,75 milioni di euro e riguarda il potenziamento della viabilità interna e del sistema di depurazione consortile.

Come avvenuto per ogni passaggio amministrativo per il programma di investimenti nel Cosib, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è stato il commissario straordinario del governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, ingegner Manlio Guadagnolo. Se il primo lotto si riferiva all’aspetto della viabilità consortile, stavolta i lavori riguardano l’impianto di depurazione e chi conosce la storia recente del Cosib sa quanto sia cruciale e nevralgico. Procedura bandita nel dicembre scorso e perfezionata col decreto del commissario Zes Guadagnuolo datato 26 febbraio scorso.

L’aggiudicazione è avvenuta alla Tisga srl, con sede a Guglionesi, in contrada Malecoste. Prezzo complessivo netto di euro 2.615.863,52, oltre IVA di legge, distinto in 2.053.031,62, oltre l’importo della manodopera pari a euro 424.140,25 e gli oneri della sicurezza pari a euro 138.691,65. Subappaltabile il 50% dell’appalto, con valore di euro 3.192.563,71.