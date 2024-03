Dal 4 marzo aperto a Larino lo sportello decentrato di Europe Direct

LARINO. L’Europa in Comune, dal 4 marzo aperto a Larino lo sportello decentrato di Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso.

Comune di Larino e Provincia di Campobasso assieme per facilitare sul territorio l'accesso all'informazione sulle opportunità offerte dall’Unione europea ed incrementarne la fruizione, contribuire ad aumentare la visibilità dell'attività comunitaria e favorire il confronto tra i cittadini.

Lo scorso 4 marzo ha aperto, al terzo piano del Palazzo Ducale, in Piazza Duomo, un nuovo sportello territoriale di Europe Direct Molise, hub regionale della Commissione europea e partner del Parlamento europeo, ospitato dal 2007 dalla Provincia di Campobasso, nella sua sede principale a Campobasso.

La presenza di uno sportello di Europe Direct Molise a Larino potrà essere utile per tutti i cittadini in quanto favorirà una maggiore diffusione della dimensione europea nello sviluppo delle attività e delle economie dei territori, nonché la promozione della voce dei territori stessi affinché possa essere integrata nei processi decisionali programmatori europei.

I Comuni aderenti all'iniziativa, al momento Termoli e, dal 4 marzo, anche Larino saranno in stretto collegamento con la sede centrale di Europe Direct Molise.

Gli Sportelli decentrati di Europe Direct Molise sono moltiplicatori della capacità di fornire servizi informativi sull’Unione europea e, in costante collegamento con il Centro, a Campobasso, garantiscono l’accoglienza e il servizio di risposta al cittadino, delle istituzioni, anche scolastiche, delle associazioni, sia per il livello base che per eventuali richieste di approfondimento su tematiche specifiche.

Gli sportelli rappresentano inoltre un punto decentrato di distribuzione delle pubblicazioni informative prodotte dalla Commissione e dalle altre Istituzioni europee e partecipano alla programmazione delle iniziative di carattere informativo e di sensibilizzazione sul territorio, contribuendo all’attività di feed-back delle opinioni e delle istanze dei cittadini verso le Istituzioni unionali.

Lo sportello di Larino rimane aperto fisicamente il lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 e pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18- il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 13.

Nei restanti giorni è possibile usufruire del servizio telefonando al numero 3334565326 oppure scrivendo ad europedirectmolise@provincia.campobasso.it