A Rotello una targa in memoria delle vittime Covid

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 18 marzo 2024

ROTELLO. Le prime vittime del Covid in Molise si registrarono nel marzo 2020, a distanza di 4 anni dall'avvento della tragica pandemia, costata la vita a centinaia di corregionali, e centinaia di migliaia solo di connazionali, a Rotello l'amministrazione comunale e il parroco don Marco Colonna hanno reso omaggio a chi non ce l'ha fatta, scoprendo ieri mattina una stele "In ricordo e in memoria di tutte le vittime del Covid-19.

Questa targa sia per sempre memoria viva per la loro sofferenza e quella dei loro cari». La targa è stata scoperta all'interno del cimitero comunale.

Galleria fotografica