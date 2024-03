Giornata della legalità: a Termoli ci sarà "Largo Peppino Impastato" in via Po

Per non dimenticare mar 19 marzo 2024

TERMOLI. Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’Associazione “Il Mosaico” di Termoli intende promuovere la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del prossimo 21 marzo. Pertanto ha organizzato un evento con la Scuola Achille Pace, patrocinato dal Comune di Termoli. Davanti l’ingresso della sede scolastica di via Po verrà installata e inaugurata una panchina artistica dedicata a Giuseppe Impastato, detto Peppino (Cinisi, 5 gennaio 1948 – Cinisi, 9 maggio 1978), giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano, noto per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978 L’evento inizierà alle ore 10 di giovedì 21 marzo e intorno alla panchina, avvolta dal tricolore, si riuniranno le classi della scuola primaria. Seguirà un breve ricordo di Peppino Impastato, con la lettura di alcune sue poesie.

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni presenti si svelerà la panchina. Essa è realizzata in pietra riciclata della cave di Apricena dall’Azienda Viscio Urban design ed è stata decorata a mano dall’artista Raffaella Spinelli. Raffigura il volto di Peppino Impastato e la frase “Se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”. L’opera è stata finanziata dal Mosaico e dallo Studio Ciavarrella & Partners di Apricena e donata alla Città di Termoli, per onorare la memoria di Peppino Impastato. Il posizionamento davanti la Scuola Primaria è simbolico, affinché sia sempre ricordato dai giovani studenti il suo coraggio. Tra l’altro dal 2019 lo spiazzo davanti la Scuola di via Po è dedicato proprio a Peppino Impastato ed è presente una targa commemorativa posizionata dal Comune. A darne notizia il presidente dell’associazione “Il Mosaico”, Enrico Miele.