Maestri cattolici: prosegue lo scambio proficuo di esperienze tra Termoli e Oradea

TERMOLI. “L’incontro e il confronto a livello internazionale permettono di crescere; l’esperienza di collaborazione professionale tra l’Aimc e la realtà associativa e il Liceul “Iuliu Maniu” Greco-Catolic di Oradea prosegue e apre nuovi scenari in entrambi i Paesi”, così si è espressa la presidente nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, prof.ssa Esther Flocco, di ritorno dal viaggio, promosso dalla stessa Associazione, in Romania. I componenti della delegazione italiana, rappresentanti dell’Aimc, dell’Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici e dell’Istituto comprensivo “Schweitzer” di Termoli hanno avuto la possibilità di incontrare le autorità amministrative ed ecclesiali del territorio ricevendo una accoglienza ricca di sincera amicizia e disponibilità.

La presidente Flocco, che guidava la delegazione, ha ricevuto dal sindaco di Sanmartin dott. Cristian Laza la disponibilità a ulteriori scambi tra docenti e studenti italiani e rumeni ed ha mostrato come l’impegno dell’amministrazione comunale abbia permesso di realizzare nella cittadina una Scuola dell’Infanzia che rappresenta un ottimo esempio di Design for Learning per l’attenzione alla gestione degli spazi e per l’arredo a misura di bambino.

Nei giorni successivi la rappresentanza dell’Istituto comprensivo Schweitzer ha avuto la possibilità di vedere in concreto i bambini della Scuola Primaria “Liceul Iuliu Maniu” di Oradea interagire didatticamente in base al metodo Step BY Step che pone attenzione allo sviluppo delle soft skills degli alunni basandosi su centri di interesse e setting adeguato. Grazie alla collaborazione da anni portata avanti tra l’Aimc, l’Umec e la Diocesi Greco-Cattolica di Oradea e il Liceul Iuliu Maniu si sono poste le basi per lo scambio tra docenti e studenti fra l’Istituto di Oradea e quello di Termoli.

Anche l’amministrazione cittadina di Oradea, con la vicesindaca prof.ssa Antonia Nica, si è detta disponibile ad intensificare la collaborazione tra i vari soggetti mentre il Vescovo Sua Ecc. Mons. Virgil Bercea della Diocesi Greco-Cattolica di Oradea, che è stato ospite al Congresso Aimc a Roma nel gennaio 2023, ha invitato la Presidente Flocco ad organizzare un convegno internazionale in collaborazione ad Oradea nel secondo semestre del 2024. “Un ringraziamento di cuore agli amici rumeni ed un grazie particolare – conclude la prof. Flocco – va a Padre Paolo Popa che ha organizzato l’accoglienza e l’ospitalità della delegazione italiana e che è, fin dagli inizi, sollecitatore e promotore della partnership tra Aimc e la Scuola Greco-Cattolica di Oradea”.

Galleria fotografica