Tavola rotonda sulla "transizione digitale"

TERMOLI. I comuni molisani a confronto sulle opportunità rese disponibili dalla trasformazione digitale per migliorare la vita delle comunità locali, dall’uso dei dati per migliorare la mobilità al monitoraggio dei consumi per l’efficienza e il risparmio energetico.

L’iniziativa è promossa da Windtre in collaborazione con il Comune di Termoli per esplorare i percorsi verso la realizzazione del modello di Smart City anche nei piccoli comuni.

La collaborazione tra pubblico e privato è spesso la strada più efficace per dotare l’amministrazione di piattaforme innovative e di quelle competenze maturate sul campo che permettono di accelerare la trasformazione digitale e intelligente delle città, generando un impatto positivo sulle comunità locali. Alcuni esempi virtuosi sono rappresentati dalla pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e l’automazione dei dispositivi di gestione della circolazione, innovazioni rese possibili dalle moderne tecnologie di connettività, capaci di generare grandi benefici in termini di qualità dell’aria e di riduzione dei tempi di percorrenza.

In questo contesto, Windtre si pone come abilitatore della transizione digitale sostenibile e ha ampliato la sua offerta di soluzioni dedicate alla Pubblica Amministrazione. “Siamo entusiasti di avviare questo importante processo di trasformazione digitale a Termoli,” afferma Fabio Florio, Head of Public Administration Offer di Windtre.

“La nostra infrastruttura tecnologica all’avanguardia e le competenze specifiche ci permettono di supportare le amministrazioni locali nella creazione di soluzioni innovative per i cittadini, rendendo la loro vita più semplice e sostenibile.”

“Il Comune di Termoli già da tempo guarda all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, per questo ha sostenuto fin da subito l’incontro odierno per capire in quale direzione investire affinché oltre ai servizi comunali, si possano trarre benefici per la mobilità urbana, per lo studio e l’analisi dei flussi turistici e per tutte quelle attività che necessitano di reti veloci. – ha spiegato l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo del Comune di Termoli Michele Barile – è interesse di tutti agevolare e rendere più snelli possibili i servizi in favore della collettività, rendendo al tempo stesso la città più green. Affidarsi alla tecnologia e alla digitalizzazione ci permette inoltre di agevolare privati ed aziende, risparmiando energie importanti”.

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità Windtre è quello di mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la transizione green delle città italiane. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030.

