Altari di San Giuseppe, la tradizione del cuore

TERMOLI. Anche quest’anno la tradizione degli Altari di San Giuseppe a Termoli non è mancata, e noi come sempre abbiamo fatto il giro per portare nelle vostre case le immagini e le istantanee delle creazioni fatte dai devoti fedeli di questa bella tradizione, peccato che solo il meteo ha condizionato parecchio in negativo le visite che comunque non sono certo mancate.

La maggior concentrazione nel borgo vecchio, con gli altari ormai tradizionali alla torretta Belvedere del gruppo folklorico marinaro ‘A Schaffette, proseguendo per via Duomo si scende a Vico San Pietro e troviamo l’altare della signora Vittoria D’Angelo vedova Salerno la quale oltre alla creazione di un bellissimo altare porta avanti anche un’altra iniziativa culinaria il giorno 19 giorno della festa di San Giuseppe alle 12.30 offre ai visitatori un bel piatto di pasta, i Bucatini aglio e olio e mollica di pane, anche oggi c’era una fila enorme in attesa dei bucatini.

Poi scendendo lungo piazza Bisceglie e risalendo per via Vescovo Pitirro, altro Altare storico della famiglia Cicchini come sempre molto bello e ben distribuito, poi in via Vico IV Duomo, l’altarino in una nicchia o finestrella della fam Barone Pasquale e sua moglie Lucia Marinaro.

Quest’anno in modo originale abbiamo avuto un altare creato all’interno del castello svevo con i protagonisti i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia Pantano Basso (di loro e del loro altare parleremo in un servizio a parte).

Fuori dalle mura di cinta della città vecchia, abbiamo in corso Vittorio Emanuele III visto nei locali della famiglia Ingaldi altro altare storico, ma di questo visto che ci sarà da raccontare una bella e affascinante storia che collega nella tradizione dei Vetere Termoli con Bergamo.

Nella piazzetta mercato c’è l’altare delle sorelle Russo visitatissimo e molto ben curato nei particolari .Risalendo per il corso Nazionale siamo saliti nei locali della scuola Maria Campolieti dove la scenografia e’ stata davvero imponente poi li abbiamo incontrato gli amici del gruppo folklorico le Tradizioni amiche, che hanno intonato il canto di San Giuseppe, poi siamo usciti dal centro e siamo andati a vedere l’altare di via Mascilongo allestito in onore di don Bruno Buri ed il gruppo fantastico che lui aveva cresciuto a cominciare dalle sue “Simpatiche canaglie”, don Bruno per loro è stato e resterà lo spirito guida.

Dell’altare di Santa Maria degli Angeli che è stato il primo ad aprire venerdì e ne abbiamo parlato già, ma sempre nella zona sud periferica di Termoli abbiamo visto anche un altare in una casa privata della famiglia Florio, Mario e Patricia che hanno creato sul balcone di casa loro molto bello e curato peccato per la pioggia di ieri e oggi che ha costretto loro di ritirare prima del dovuto l’allestimento.

Una bella tradizione che viene tramandata negli anni e che anche nell’era digitale tiene botta la tradizione e la cultura resiste altrimenti un popolo che non ha tradizioni e cultura che ne contraddistinguono la propria identità che popolo è.

Galleria fotografica