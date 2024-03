Allarme siccità: l’azione dell’Ue contro la crisi idrica

CAMPOBASSO. Il cambiamento climatico è la siccità costituiscono gli argomenti che saranno trattati in questo sesto appuntamento del ciclo di webinar “Lezioni d’Europa” , organizzato dai Centri della rete Europe Direct dell’Università di Siena, Roma Innovazione operativo presso il Formez, dell’Università di Chieti, della Provincia di Verona, del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia, dello Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, dello Europe Direct Emilia-Romagna, dello Europe Direct Molise e dello Europe Direct Lombardia

L'edizione 2024 di “Lezioni d’Europa” cade nell’anno in cui si svolgono le elezioni al Parlamento europeo, previste nel prossimo mese di giugno. Questo importante appuntamento sollecita i cittadini ad approfondire le proprie conoscenze e ad acquisire maggiori informazioni sull’Unione europea – le sue istituzioni, le sue politiche, le opportunità che essa mette a disposizione. I nove webinar che compongono le “Lezioni d’Europa” hanno esattamente questo scopo: offrire uno spazio aperto a tutti i cittadini interessati, per dare loro modo di ascoltare le riflessioni svolte da autorevoli studiosi, esperti e analisti su alcuni temi cruciali dell’Unione europea.

Nel dicembre del 2019, il Consiglio europeo – istituzione che raccoglie i capi di Stato o di governo dell’UE – ha stabilito un obiettivo preciso: la neutralità climatica entro il 2050. “Neutralità climatica” significa emettere nell’atmosfera solo la quantità di gas ad effetto serra che possa essere assorbita dalla natura, ovvero da foreste, oceani e suolo. Nel frattempo, occorre affrontare le emergenze provocate dal clima. Tra quelle con il maggior impatto vi è sicuramente la siccità. Non a caso, il Comitato economico e sociale dell’UE (CESE) ha recentemente auspicato che, dopo le prossime elezioni europee, la Commissione si impegni a realizzare un Blue Deal, sulla linea di quanto già fatto con il Green Deal. Come ha dichiarato il presidente del CESE, Oliver Röpke: “Abbiamo inviato un messaggio chiaro, le risorse idriche devono diventare una priorità politica”.

I relatori che interverranno in questo webinar affronteranno, in primo luogo, gli effetti che la crisi idrica provoca sul piano economico-sociale e sugli equilibri geo-politici del pianeta. L’acqua è un bene che appartiene all’umanità intera e la sua carenza, o la sua iniqua distribuzione, configurano un’ingiustizia sociale, oltre a rappresentare una fonte di tensioni e conflitti geopolitici in un quadro internazionale già caratterizzato dalla presenza di molti fattori destabilizzanti. In questa prospettiva, verrà descritta anche l’azione che l’Ue sta conducendo in reazione alle crisi idriche che colpiscono sia il suo territorio, sia i paesi al di fuori dei suoi confini – ma che hanno ripercussioni anche per l’Europa.

Programma dell'evento:

10,00 - Introduzione e moderazione a cura di:

Carmela Basile, Europe Direct Molise

10,15 - Acqua e cambiamento climatico

Alberto Pistocchi, Commissione europea, Centro Comune di Ricerca, Direzione Risorse sostenibili, unità Ocean and Water

10,45 - La tutela delle risorse idriche nell’ambiente urbano

Silvia Di Vito, Legambiente nazionale APS - RETE ASSOCIATIVA - ETS

11,15 - Domande e risposte

Destinatari: cittadini

