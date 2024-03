"In viaggio con la Banca d'Italia"

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, martedì, 19 marzo la Filiale della Banca d’Italia di Campobasso ha ospitato il primo evento della tappa molisana di “In viaggio con la Banca d’Italia”, un'iniziativa itinerante nata per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni in tutto il Paese.

Si è parlato di educazione finanziaria e inclusione, con interventi di Marcellino Mantonico Santoro, Vice Direttore della Filiale di Campobasso della Banca d'Italia, don Franco D’Onofrio, Direttore della Caritas diocesana dell'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Valeria Ferra, Dirigente scolastico Centro Provinciale Istruzione Adulti di Campobasso, Fiorella Masucci, Coordinatrice dei Centri antiviolenza e Casa rifugio BeFree Molise, Paola Ansuini, Direttore comunicazione del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, ed Emanuele D’Onofrio del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia. In calce alcuni virgolettati tratti dagli interventi.

La due giorni di “In viaggio” prosegue domani 20 marzo alle 16.00 con un open day presso la Filiale della Banca d'Italia in Corso Giuseppe Mazzini 2 (ore 9.00-13.00 – prenotazioni qui) e con un incontro intitolato al Convitto Nazionale Mario Pagano dal titolo "Non siamo soli: tutela dei clienti e educazione finanziaria" con Michela Lattarulo, Prefetto di Campobasso, Luca Brunese, Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Luigi Migliozzi, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, e Maria Chimisso, direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise; modera Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela e educazione finanziaria della Banca d'Italia; porgono i saluti istituzionali Fulvia Focker, direttrice della Filiale di Campobasso della Banca d'Italia, la Sindaca di Campobasso Paola Felice e il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti (prenotazioni qui).

Marcellino Mantonico Santoro

Vice Direttore della Filiale di Campobasso della Banca d'Italia

Benvenute e benvenuti a nome della Filiale di Campobasso della Banca d’Italia. Il senso profondo dell’evento di oggi – e dell’attività di educazione finanziaria che la Banca d’Italia svolge quotidianamente sul territorio – risiede nel seminare conoscenza: conoscenza come strumento di protezione, di inclusione sociale di integrazione a tutti i livelli sociali e anagrafici.

don Franco D’Onofrio

Direttore della Caritas diocesana dell'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Le situazioni di povertà hanno radici profonde: c’è un problema di mancata conoscenza, mancanza di consapevolezza degli strumenti per uscire dalle situazioni di difficoltà, c’è a volte l’impossibilità di rivolgersi al tessuto bancario (cui spesso finiscono per sostituirsi soggetti diversi). Ogni persona, ogni famiglia richiede una risposta diversa ed è una situazione a sé in cui bisogna saper entrare. In punta di piedi, ma bisogna entrarci, far sentire che ci siamo, che non sono soli. Non basta la buona volontà per arrivare al cuore delle situazioni: è un lavoro complesso che sconta grandi questioni culturali come la vergogna e lo sfilacciarsi delle reti sociali. Ma non ci rassegniamo, non ci lasciamo intimidire, lavoriamo insieme alle persone per far emergere le radici delle difficoltà. L’obiettivo è far sì che nessuno si senta solo, perché è la disperazione della solitudine che può portare a tragedie a volte irreversibili. Oggi siamo qui per fare squadra, accompagnare, tracciare percorsi da fare insieme.

Valeria Ferra

Dirigente scolastico Centro Provinciale Istruzione Adulti di Campobasso

Quella tra le persone e il sistema bancario è prima di tutto una relazione, che si fonda in primis sulla fiducia. Una fiducia che va costruita, creando consapevolezza dei rischi e delle opportunità ma soprattutto accompagnando le persone. E l’unico modo per approcciare tutto ciò in maniera coerente è la rete. Ritorna quindi il concetto centrale della relazione, questa volta tra le istituzioni, che sono chiamate a unire le forze, a mettere il sistema a servizio di un’inclusione che non va solo sostenuta in maniera teorica ma realizzata con i fatti.

Fiorella Masucci

Coordinatrice dei Centri antiviolenza e Casa rifugio BeFree Molise

La violenza economica ha una base culturale, e non è meno dolorosa di quella fisica: può annientare psicologicamente, spegne l’autostima, distrugge l’autodeterminazione. Ma l’aspetto economico è anche quello che, se sollecitato, ricostruito, reinventato, può permettere alle donne di ripartire, di uscire dalla spirale della violenza, di costruire per sé e per i propri figli una nuova vita. Con l’educazione finanziaria le difficoltà non spariscono, ma si può arrivare a dire: ce la posso fare, posso uscire dal ricatto, ho la la consapevolezza di potercela fare. È un processo complesso, il cui obiettivo – come mi diceva mia mamma – non è arrivare a dire “Mi compro le calze da sola” ma “Non dovrai mai chiedere mille lire a un uomo”.

Paola Ansuini

Direttore comunicazione, Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia

Che c’entra la Banca d’Italia con tutto questo? C’entra, perché nessuno può riuscire a fronteggiare da solo questa situazione, a tener dietro alla sua costante e veloce evoluzione. Sia sul territorio che a livello nazionale è quindi necessario un approccio integrato, cooperativo. Con questo incontro, e più in generale con il progetto “In viaggio con la Banca d’Italia”, vogliamo aprire un canale di confronto e collaborazione tra la banca centrale e i tanti soggetti che animano il Terzo settore. L’obiettivo è catalizzare le energie di tutti per lavorare insieme, passare dalla retorica dell’educazione finanziaria al fare educazione finanziaria, raggiungendo – proprio attraverso le associazioni – le singole persone, le singole situazioni.

Emanuele D’Onofrio

Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia

Recenti dati Istat mostrano che in Italia quasi un quarto della popolazione è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Ma dietro i grandi numeri ci sono storie, stili di vita, percezioni distorte. Ci sono fenomeni come l’ansia finanziaria, particolarmente comune tra gli anziani, che parte dalla diffidenza e dalla paura di non capire il linguaggio dell’economia e della finanza e si traduce in una sorta di autoesclusione finanziaria, e di conseguenza sociale; per gli stranieri c’è il problema della lingua, delle culture finanziarie e delle abitudini di pagamento diverse; più in generale a mancare è spesso la conoscenza dei propri diritti. Saperne di più dal punto di vista finanziario ci dà un nuovo senso di stima, permette di costruire una diversa percezione di sé e della vita che si affronta ogni giorno. Ed è qui che si innesta l’educazione finanziaria: con “Tu e l’economia” la Banca d’Italia propone per la prima volta un percorso dedicato agli adulti, e agli adulti in condizione di fragilità. Dodici moduli, una guida per i formatori, un vademecum per i partecipanti e un’app: questi gli strumenti che la Banca d’Italia mette in mano alle associazioni del Terzo settore, curando inoltre la formazione dei volontari su tutto il territorio nazionale. Tra aprile e maggio partirà il primo ciclo di incontri, sia in presenza che da remoto, ed è già attivo l’indirizzo edf.tueleconomia@bancaditalia.it.