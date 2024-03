L'Ecoforum si sposta a Larino: "Verso il distretto dell’economia circolare del basso Molise"

LARINO. Si svolgerà venerdì 22 marzo a partire dalle 9,30 la sesta edizione di Ecoforum “Verso il distretto dell’economia circolare del basso Molise”, l’evento organizzato con l’obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’economia circolare nel Molise.

L’iniziativa è organizzata come sempre da Legambiente Molise con il patrocinio della Camera di Commercio del Molise e la preziosa collaborazione dell’Università degli Studi del Molise, ma quest’anno si arricchisce del patrocinio del Comune di Larino. Per la prima volta l’iniziativa non si svolge a Campobasso, ma si svolgerà all’interno dello splendido Palazzo Ducale di Larino presso la sala Freda. Tale scelta non è casuale, ma è spinta dalla volontà degli organizzatori di valorizzare quanto fatto dal basso Molise sia in termini di politiche pubbliche, in particolare di raccolta differenziata, sia per quel che riguarda gli investimenti delle imprese che hanno scelto di puntare su questo settore. Istituzioni locali, operatori pubblici e privati daranno voce alle istanze del territorio, alle opportunità da cogliere e alle esperienze e professionalità in tema.

Come nelle precedenti edizioni, l’Ecoforum sarà l’occasione per premiare i Comuni Rifiuti Free, ossia quei comuni che, oltre a raggiungere il 65% di raccolta differenziata nell’anno 2022, hanno portato la propria produzione di rifiuto indifferenziato pro-capite al di sotto dei 75kg/abitante/anno.