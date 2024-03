Confindustria Giovani Molise, per l'area comunicazione Francesco Ludovico

CAMPOBASSO. Il Gruppo Giovani di Confindustria Molise allarga la propria base associativa. Alla squadra del Presidente Marcello Melizza si aggiunge Francesco Ludovico, della WOW Factor di Campobasso. A lui sarà affidata l'area della comunicazione del gruppo, che punta ad accogliere tutti quei giovani imprenditori, di ogni settore produttivo, che intendono impegnarsi per ricostituire un nucleo di nuove leve all'interno di Confindustria Molise.

"Ringrazio il presidente Melizza e i colleghi del consiglio direttivo", dice Francesco Ludovico. "Sono entusiasta e pronto a lavorare per i giovani imprenditori molisani. È un'opportunità importante di rilancio per il settore. Il mio impegno sarà dedicato ai giovani che fanno impresa, in particolare a chi vuole avviare un percorso verso l'attività in proprio e ha bisogno di essere indirizzato. Sarà un'esperienza formativa e stimolante".