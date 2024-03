“Nella tradizione il futuro”: i 250 anni della Guardia di Finanza

TERMOLI. La Guardia di Finanza festeggia quest’anno il 250° Anniversario della sua fondazione.

Era infatti il 1774 quando Vittorio Amedeo III di Savoia, Re di Sardegna, promulgava il decreto che sanciva la nascita della “Legione Truppe Leggere”, primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare degli stessi.

Con una suggestiva cerimonia svoltasi nella giornata di ieri in Roma presso il Centro congressi “La Nuvola”, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e delle più alte Autorità istituzionali, è stato dato avvio alle celebrazioni ufficiali dell’importante traguardo che, nel corso dell’anno, saranno caratterizzate, nella Capitale e su tutto il territorio nazionale, da un susseguirsi di eventi orientati a far conoscere la storia della Guardia di Finanza e valorizzare i suoi specifici compiti quale moderna forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria a presidio, anche in mare, delle libertà economiche della collettività. A tal fine, per l’occasione, è stato allestito un percorso espositivo hi tech che illustra, con futuristiche modalità di interazione, le attribuzioni e le attività della Guardia di Finanza, evidenziandone il costante processo evolutivo.

La Guardia di Finanza è, oggi, un Corpo di Polizia capace di interpretare i segnali del cambiamento, di rinnovarsi e di evolversi verso il domani, senza dimenticare le origini, le tradizioni e i valori che ne hanno ispirato l’operare durante i suoi 250 anni di storia.

E “Nella tradizione il futuro” è il motto, scelto direttamente dai finanzieri di ogni ordine e grado attraverso una specifica procedura, che, sintetizzando questi concetti, caratterizzerà e accompagnerà le varie manifestazioni.

Per celebrare l’Anniversario è stato inoltre realizzato un particolare logo riportante il numero stilizzato “250”, che da ieri è visibile su tutti i veicoli, i mezzi aerei e navali in livrea e colori d’istituto del Corpo, nonché sulle uniformi di servizio di tutti i finanzieri.

È stata altresì avviata una strutturata campagna di comunicazione che, oltre a interessare i tradizionali canali d’informazione, si avvarrà di affissioni, totem digitali e ledwall presenti nei principali scali ferroviari e aeroportuali, nonché della pellicolatura di aerei, treni e altri mezzi di trasporto urbano.

Tra gli eventi previsti a livello “centrale” alla sede di Roma si evidenziano la “Mostra storica” che si terrà al Vittoriano, a partire dal 23 aprile fino al 25 giugno; il “Villaggio della Guardia di Finanza” che sarà allestito, dal 22 al 24 giugno, in Piazza del Popolo; la “Festa del Corpo” che quest’anno sarà celebrata il 24 giugno in Piazza di Siena; l’Udienza Papale prevista per il 21 settembre; la celebrazione della ricorrenza del Patrono del Corpo, San Matteo, che si svolgerà in S. Maria Maggiore il 24 settembre, a cui seguirà il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza nella splendida cornice di Forte Aurelia; alla sede di Torino, il 5 ottobre, data di istituzione della “Legione Truppe Leggere”, si terrà presso il Palazzo Madama la mostra intitolata “250 anni – Tradizione e Futuro” cui seguirà, in Piazza Castello, una rievocazione storica che si concluderà con il concerto della Banda del Corpo.

Per la ricorrenza, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata inoltre coniata una serie di monete celebrative da 2 e 5 Euro, mentre Poste Italiane ha curato l’emissione di un francobollo realizzato per l’occasione.

Nell’ambito delle iniziative volte a conferire adeguato lustro all’importantissimo evento che accomuna tutte le Fiamme Gialle d’Italia, il Comando Regionale Molise, oltre all’organizzazione della cerimonia militare della ricorrenza, che si terrà in giugno, ha programmato, per lo stesso periodo, la realizzazione di una mostra fotografica che, nei capoluoghi di Provincia, attraverso suggestive immagini, ripercorrerà la storia della Guardia di Finanza e ne illustrerà organizzazione e compiti nonché di un ciclo di conferenze e convegni educativi sulla specifica tematica presso gli Istituti scolastici.

Momento particolarmente significativo sarà la commemorazione dei militari del Corpo originari del Molise caduti nell’adempimento del dovere, prevista per il 21 giugno, che vedrà la partecipazione dei familiari delle eroiche Fiamme Gialle, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali dei luoghi di origine.

In conclusione, il 250° Anniversario della fondazione del Corpo rappresenta per le donne e gli uomini in “gialloverde” un’occasione irripetibile per condividere con i cittadini i valori fondanti che contraddistinguono, da sempre, l’Istituzione e far risaltare la vocazione sociale della propria mission.