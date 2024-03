«Sulle consulenze Molise maglia nera assieme alla Calabria»

TERMOLI. Il referente cittadino di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, interviene criticamente sulle consulenze a bilancio della Regione Molise. «Negli ultimi mesi, ho affrontato numerose volte la questione del debito regionale. Un deficit finanziario significativo che supera i 500 milioni di euro. Ciò non ha impedito una spesa considerevole in consulenze esterne. I dati rivelano che, escludendo il 2023, la Regione Molise ha speso circa 2 milioni di euro in incarichi libero-professionali di studi e consulenze negli ultimi quattro anni: 2019: € 493.638,2; 2020: € 399.104,33; 2021: € 224.986,61 e 2022: € 868.951,87. Questo trend di spesa è particolarmente sorprendente considerando il rapporto della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che colloca il Molise e la Calabria tra le regioni meno performanti d'Italia. Il salto di spesa tra il 2021 e il 2022 è notevole, con il Molise che ha quadruplicato i costi in un solo anno.

Alla faccia dei debiti! Questi dati richiedono un'analisi approfondita e una riflessione critica sulle priorità di spesa e sulle strategie di gestione del personale nella pubblica amministrazione, ancora una volta. Questo aumento delle consulenze oltretutto si contrappone a una riduzione del personale dipendente regionale, sollevando questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sull'efficacia delle politiche di rafforzamento del personale pubblico. Contro i principi di stabilità lavorativa garantiti dalla Costituzione italiana, portando a una precarizzazione del lavoro che mette molte professionalità in una posizione di subordinazione, sia economica che psicologica. Non possiamo dire che il "nuovo" governo regionale è uguale a quello precedente. Hanno provato a tagliare le spese regionali, sì quelle delle borse di studio per gli studenti! Mentre nel frattempo modificavano lo statuto regionale per istituire un secondo sottosegretario. Siamo su “Scherzi a parte”?»