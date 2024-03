Pellegrini da Termoli al Santuario di Madre Speranza

TERMOLI. Fede, preghiera e devozione hanno accompagnato una giornata speciale vissuta al Santuario dell'Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia). Un gruppo di pellegrini partiti da Termoli, e provenienti anche da fuori regione, ha rinnovato con grande entusiasmo la visita ai luoghi di Madre Speranza a poche settimane dal decimo anniversario della sua Beatificazione (31 maggio 2014, a opera di Papa Francesco). Una suora molto cara, conosciuta per il suo carisma, la sua bontà, il suo fare "todo por amor", tutto per amore, ricordando sempre che c'è un Padre buono che perdona tutti ed è sempre pronto ad accoglierti tra le sue braccia.

Collevalenza, chiamata anche "Piccola Lourdes", è davvero un luogo pieno di pace e di misericordia. Qui il Signore indicò a Madre Speranza il luogo in cui "scavare" e trovare un'acqua che avrebbe risanato il corpo e la mente, in un posto dove nessuno aveva mai trovato una sorgente. Ma proprio perché "nulla è impossibile a Dio" oggi questa località accoglie ogni anno migliaia di pellegrini da ogni parte d'Italia e del mondo.

Persone di ogni età che arrivano con un forte desiderio di rialzarsi, di ritrovare fiducia nella vita e nella fede, di chiedere ristoro e guarigione per ogni sofferenza davanti al Crocifisso di Gesù misericordioso, a Maria mediatrice e alla Beata Madre Speranza accompagnati dai Padri e dalle Suore (chiamati Figli e Ancelle dell'amore misericordioso) che seguono il suo carisma e i suoi insegnamenti ispirati da Gesù. Tanti anche i giovani in visita. Significativa l'esperienza della liturgia delle acque con il rinnovo delle promesse battesimali, la preghiera e l'immersione nelle piscine riaperte dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Un percorso di fede e di totale affidamento a Dio che in tanti hanno condiviso immergendosi proprio nell'acqua dell'Amore misericordioso che continua a sgorgare dal pozzo (si può anche bere) rinnovando così il corpo e lo spirito, ancora di più in questo periodo di preparazione alla Santa Pasqua dedicando tempo e preghiere a chi è nel dolore e vive situazioni di difficoltà. La giornata organizzata in tempo di quaresima ha previsto diversi momenti per le confessioni, la santa messa, la visita alla tomba e alla casa di Madre Speranza in un contesto di partecipazione e fraternità. Peraltro, il Molise ospita una Casa di spiritualità dell'Amore misericordioso a Matrice, nella storica "Villa Di Penta", dove si svolgono ritiri e momenti di preghiera.

Al rientro da Collevalenza non sono mancate delle preziose testimonianze dei pellegrini che hanno trovato e ritrovato, nella fede cristiana, un senso alla loro vita, ai rapporti, alle relazioni con gli altri, alla preghiera viva, all'importanza del perdono, anche quando questo sembra impossibile.

Un ringraziamento di cuore ai Figli e alle Ancelle del Santuario dell'Amore misericordioso, a tutti i volontari e un grazie ad Annarita che, con impegno e sensibilità, ha rinnovato un pellegrinaggio che resta impresso nel cuore di tutti.

