Patrono millenario, da Pasqua inizia l'anno di San Leo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dal giorno di Pasqua si apre un anno straordinario a San Martino in Pensilis. Il 31 marzo ci sarà la solenne apertura dell’anno millenario della nascita al cielo di San Leo, patrono della località bassomolisana. Iniziativa assunta sin dallo scorso anno dal parroco don Nicola Mattia, che ha coinvolto la diocesi Termoli-Larino. «San Leo, alla scuola di San Benedetto, ha imparato a “non anteporre assolutamente nulla all’amore di Cristo”.

I benedettini, e tra essi San Leo, all’inizio del secondo millennio, testimoniando Cristo, hanno aiutato i popoli a rialzarsi “Con la Croce e con l’aratro” scrive Luigi Sassi. Serafino Rocco, nelle note che accompagnano: “la leggenda di San Leo”, ipotizza 1025 come anno probabile per la nascita al cielo di San Leo», si legge nel manifesto che annuncia le celebrazioni. «Il già citato Luigi Sassi in “Uomini e fatti della storia di San Martino In Pensilis”, afferma: “San Leo migrò al cielo il 2 maggio, verso l’anno 1025, tra i 50 e i 55 anni”. Domenico Sassi, per “Il secondo centenario della solenne traslazione delle Sacre Reliquie del nostro glorioso Protettore S. Leo”, pubblica: “‘A storie de Sande Le’ “e nelle “Note cronologiche e storiche riguardanti la vita di San Leo” che accompagnano il libro, dice che il nostro santo sarebbe nato tra il 970 e il 975 e sarebbe salito al cielo “intorno all’anno 1025”. Don Domenico Doganieri, in “San Leo modello di vita cristiana” dichiara che San Leo è morto: “Il 2 maggio di alcuni anni dopo il Mille”. Tutti gli studiosi, sono debitori al Pollidori e al Tria i quali menzionano documenti antecedenti al loro periodo storico (anni 40 del 1700).

Con queste premesse, si può ritenere che: nell’anno 2025 ricorre il primo millenario della nascita al cielo di san Leo. Nella Solennità di Pasqua, 31 marzo 2024, apriremo un Anno Leonino. Ore 18.30: ci troveremo presso il Centro Pastorale per la preghiera iniziale, fiaccolata per via Croce, via Marina fino alle porte della chiesa, lettura della Bolla di Papa Francesco con la quale vengono concesse il Giubileo e le Indulgenze previste. Apertura della Porta e ingresso in chiesa. Alle 19 messa solenne di Pasqua presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco durante la celebrazione, il vescovo amministrerà i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana ad una persona adulta della nostra comunità Le celebrazioni liturgiche e le iniziative sia culturali che di altro genere verranno rese note all’approssimarsi delle stesse».

Galleria fotografica