Musica d'eccellenza per i 65 anni di attività: si rinnova l'omaggio ad Antonio Mautone

TERMOLI. A distanza di un anno, si rinnova l'omaggio che Stefano Leone propone per uno dei decani del commercio termolese, Antonio Mautone, che quest'anno celebra le nozze di platino con la sua attività.

Una serata da non perdere, quella di sabato pomeriggio, che vedrà salire sul palco dell'ex cinema Sant'Antonio musicisti di fama nazionale come il sassofonista Marco Zurzolo e la pianista Silvia Manco, insieme ai molisani Roberto Di Carlo alla tromba, Donato Santoianni, fisarmonica, Fernanda D’Ercole, voce e all’abruzzese Domenico Mancini al violino, si esibiranno in una serie di brani per dare emozione al pubblico. Essenziale il contributo degli attori Aldo Gioia e Antonella Pacifico.

L’evento è ideato e condotto da Stefano Leone.

Evento "magico" sabato 23 marzo dalle ore 17.30.

Previsto il saluto delle autorità istituzionali a partire dal presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.