Erasmus+: ambasciatrici dell'istituto Rivera alla scoperta del Portogallo

GUGLIONESI. L'istruzione e il sapere non conoscono confini! È da poco conclusa l'avventura di cinque brillanti studentesse delle classi III della scuola secondaria di I grado di Guglionesi, che hanno vissuto per sei giorni un'esperienza unica di studio e scoperta in Portogallo, nel contesto del programma Erasmus+.

Le giovani rappresentanti del Giulio Rivera, accompagnate dalle loro docenti di inglese, hanno portato la loro passione per l'apprendimento e la loro curiosità nel cuore della terra dei lusitani. Grazie ai finanziamenti ottenuti con l'accreditamento, prestigioso traguardo conseguito dalla scuola lo scorso anno scolastico, questo viaggio educativo ha offerto loro l'opportunità di arricchire le loro conoscenze e competenze in un contesto internazionale.

Ospiti della scuola di Sátão nella regione di Viseu, le studentesse hanno potuto immergersi nella cultura locale, frequentando lezioni nell’accogliente scuola portoghese e interagendo con i loro coetanei. Non solo lezioni di algebra, geometria, lingue straniere ma anche due laboratori di azulejos, attività ludiche e visite guidate; le giovani ragazze hanno potuto conoscere nuovi posti, apprezzare le bellezze del territorio e sperimentare nuovi metodi e approcci in un contesto educativo dinamico e motivante oltre a collaborare con i loro compagni portoghesi per sensibilizzare sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e per continuare a creare un’ Europa più unita e portavoce di valori imprescindibili quali la pace e la democrazia.

Questa esperienza, in linea con gli obiettivi del piano Erasmus redatto dalla scuola, non solo ha favorito lo sviluppo personale delle nostre studentesse, ma ha contribuito anche a promuovere la comprensione interculturale e la cooperazione internazionale. Attraverso lo scambio di idee, prospettive e buone pratiche, le giovani ambasciatrici hanno creato legami significativi con la comunità studentesca portoghese.

La dirigente Patrizia Ancora, sempre orgogliosa di supportare gli studenti in queste straordinarie avventure educative oltre i confini nazionali, ringrazia di vero cuore la scuola ospitante, la dirigente Helena Castro e la cordinatrice Margarida Ferreira per il lavoro svolto e i docenti di Guglionesi e la DSGA che hanno aiutato a organizzare la mobilità di gruppo. Che questi viaggi- aggiunge- ispirino e motivino le generazioni future a esplorare il mondo e ad abbracciare la diversità che ci circonda affinché possano ritornare con cuori pieni di esperienze indimenticabili e menti pronte a abbracciare il futuro con fiducia e determinazione.