Contratto integrativo e vertenza Sanstefar, passi in avanti dell'Asrem

CAMPOBASSO. Una giornata importante quella di oggi per ASReM e organizzazioni sindacali.

Nella sede di via Ugo Petrella a Campobasso, è stato sottoscritto, per la prima volta, il Contratto Integrativo Aziendale con il regolamento per il sistema degli incarichi di posizione e di funzione. La firma della Direzione Strategica ASReM e delle sigle sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL FPL, NURSING UP.

Piena soddisfazione delle parti coinvolte sia nell’ottica della valorizzazione delle professionalità che lavorano nel settore sanitario, sia nell’ambito del miglioramento dei servizi e dell’efficienza aziendale.

Un traguardo fondamentale che sancisce un legame sempre più forte tra ASReM e dipendenti.

Nell’incontro che si è protratto per tutta la giornata anche il nuovo regolamento per l’accesso alla mensa.

Un impegno preso da tempo, sicuramente migliorativo, che dà seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione in merito. Quindi un diritto al servizio mensa dopo 6 ore di prestazione lavorativa e non dopo 9 ore. La proposta di regolamento è ora al vaglio delle organizzazioni sindacali che presenteranno le proprie osservazioni seguendo l’iter finalizzato alla firma del documento.

All’attenzione dell’ASReM la vicenda dei bambini che non possono usufruire della prestazione di psicomotricità presso il centro Sanstefar. A seguito delle notizie apprese, l’Azienda sanitaria regionale molisana ha incontrato, nel pomeriggio, i vertici della struttura che garantisce le prestazioni sul territorio.

Al vaglio le criticità che si sono generate ma soprattutto l’intenzione di porre rimedio ai disagi nell’esclusivo interesse dei piccoli pazienti.

ASReM e Sanstefar a lavoro per una soluzione condivisa

Resta tra le mission dell’ASReM quella di prendersi “in cura i pazienti molisani”