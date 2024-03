Delegazione Agcom ispeziona il Corecom Molise

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri una delegazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), composta dal Segretario generale, Nicola Sansalone, e dall’esponente del Coordinamento ispettivo, Nicola La Sala, ha svolto una visita ispettiva presso gli uffici regionali del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise (Corecom).

Ad accogliere i responsabili dell’Agcom il Presidente del Comitato, Vincenzo Cimino e il Vice Presidente, Adriano Iannacone. Presente anche il Direttore facente funzioni del Servizio assistenza al Corecom, e Segretario generale del Consiglio regionale, Claudio Iocca.

Hanno partecipato all’incontro anche il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, e il Segretario dell’Assemblea, Fabio Cofelice, che al termine dei lavori hanno portato alla delegazione Agcom i saluti personali e dell’Assise regionale.

Nell’incontro, al quale hanno partecipato tutti i dipendenti in forze al Comitato, il Presidente Cimino e il Direttore Iocca hanno presentato l'organizzazione degli uffici e le iniziative di potenziamento delle funzioni di supporto, gli andamenti delle procedure di conciliazione e dei provvedimenti di definizione delle controversie, le modalità di gestione del Roc (Registro degli Operatori di Comunicazione) e del monitoraggio delle emittenti radio-televisive. Sono state evidenziate anche le modalità operative e logistiche della struttura del Corecom Molise e segnatamente il rapporto quotidiano che il personale della stessa mantiene costantemente con i cittadini-utenti e con i diversi operatori della comunicazione e dell’informazione.

Dal verbale conclusivo, sottoscritto per le rispettive istituzioni dal Segretario Sansalone e dal Direttore Iocca, risulta che i parametri del Corecom Molise sulle conciliazioni e definizioni sono stati approvati dalla delegazione dell’Agcom, che ha anche definito altamente funzionali i lavori svolti dal Comitato sia per le prime che per le seconde deleghe ricevute dalla stessa Autorità.

