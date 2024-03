Educazione alla legalità: "Otto e mezzo" alla panchina dedicata a Peppino Impastato

TERMOLI. Semi di legalità che si spargono attraverso i canali mediatici, ben oltre i confini della nostra realtà cittadina.

Sono quelli che caratterizzano le buone pratiche civili, l'educazione al rispetto delle regole, come avvenuto giovedì scorso a Termoli, in via Po, dove per iniziativa dell'associazione "Il Mosaico" e dell'istituto comprensivo "Achille Pace", è stata installata una panchina in memoria di Peppino Impastato, nel largo già intitolato al martire della mafia, noto per i "cento passi" che lui stesso declamava alla radio, quelli che separavano la sua abitazione da quella del boss Tano Badalamenti.

Una manifestazione, che ha catturato l'attenzione di Paolo Pagliaro, nella quotidiana rubrica "Il Punto" che chiude la trasmissione di attualità "Otto e mezzo", condotta da Lilli Gruber su "La 7", dedicata ieri all'attacco terroristico in Russia.

Un contraltare quello messo in evidenza da Pagliaro, che riportando immagini di Termolionline sull'evento di giovedì scorso, ha rimarcato come a Termoli si ricordi Impastato e in Sicilia non si è stato capaci di intitolargli un liceo.