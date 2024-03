Ururi: «Noi e il basso Molise sugli scudi nella differenziata»

BASSO MOLISE. Comuni in festa per i risultati della raccolta differenziata.

«La straordinaria percentuale del 77,9% di raccolta differenziata raggiunta nel comune di Ururi, insieme ai comuni di San Martino in Pensilis e Montecilfone, nell’ambito dell’Unione di Comuni del Basso Biferno, certificata nell’Ecoforum di Legambiente Molise ieri mattina a Larino, un risultato sorprendente che riflette l'impegno e la collaborazione sia dei cittadini che degli operatori dell'azienda locale. Questo successo è il frutto di un impegno collettivo verso la sostenibilità ambientale e il rispetto per il nostro pianeta. Dimostra che quando cittadini e istituzioni lavorano insieme con dedizione e consapevolezza, è possibile realizzare grandi cambiamenti positivi per l'ambiente e la comunità. Questo esempio virtuoso dimostra che anche piccoli gesti quotidiani possono avere un impatto significativo sul nostro mondo. Continua senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Comunale che per il secondo anno consecutivo certifica un lavoro straordinario», sottolineano a Ururi.

«Un ringraziamento speciale agli operatori della raccolta differenziata per il loro impegno e dedizione nello svolgere il loro lavoro ogni giorno. Grazie alla loro costante cura e attenzione, siamo in grado di raggiungere traguardi importanti nella tutela dell'ambiente e nella promozione della sostenibilità. Il loro ruolo spesso non viene sufficientemente riconosciuto, ma senza il loro lavoro fondamentale non saremmo in grado di mantenere i nostri ambienti puliti e salubri. Grazie di cuore per il vostro prezioso contributo alla nostra comunità e al benessere del pianeta».