Giornata mondiale dell'acqua: Ambiente Basso Molise tra gli scolari di "Pantano Basso"

TERMOLI. Un abbraccio infinito è stata questa l’accoglienza rivolta, dagli alunni della IV elementare, ai volontari di Ambiente Basso Molise.

Un lugo interminabile abbraccio quasi a sancire il rapporto indissolubile che si è instaurato tra i volontari e gli alunni della scuola di Pantano Basso.

Una giornata indimenticabile, in cui l’elemento acqua è stato il protagonista della giornata.

La salvaguardia dell’acqua è infatti una delle sfide più importanti per garantire uno sviluppo sostenibile, in quanto è fonte ed essenza della vita stessa e, se non preservata, rischia di esaurirsi, compromettendo il futuro di tutti.

In questa prospettiva, la Scuola e gli Insegnanti, assumono un ruolo fondamentale nell’insegnare alle nuove generazioni comportamenti attenti e rispettosi, volti a diffondere una cultura positiva e rispettosa delle risorse che l’ambiente ci regala.

Ridurre il consumo di acqua è stato l’argomento che i volontari di ABM (Sandro, Maria, Amelia e Luigi) hanno trattato nell’incontro con gli alunni.

Il 22 marzo ci ricorda dunque quanto è importante ridurre lo spreco di acqua attraverso la messa in atto di piccoli ma quotidiani accorgimenti, che possono dare un contributo importante alla salvaguardia della risorsa idrica. Stupendi i lavori realizzati dagli studenti.

Alle Insegnanti ed ai giovani allievi è stato regalato un riduttore di flusso d’acqua.

Galleria fotografica