I comitati in difesa della sanità pubblica: "Lottiamo per il basso Molise"

LARINO. «L'ospedale di comunità è concepito come una struttura di ricovero della rete territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, opera in integrazione con gli altri servizi sanitari e sociali». Così i comitati in difesa della sanità pubblica, il Comitato basso Molise per il bene comune, art.32, Comitato civico frentano.

«Nel 2015 con la riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale, il Vietri di Larino veniva individuato come Ospedale di comunità e come tale ad esso assegnato il "Centro Regionale Autismo" oltre che il "Centro Alzheimer"- continuano i comitati- Nel Pos successivo 20 su 40 posti letto della Residenza Sanitaria Assistita venivano destinati alle due specialistiche assistenziali ma tutto restò su carta perché i due Centri non vennero mai attivati. Nel nuovo POS a firma Bonamico, improvvisamente il Centro Regionale per l'Autismo, sparisce dal Vietri e compare nell'Hub regionale, cioè al Cardarelli di Campobasso. Questo ha creato un grande disappunto nei Comitati a difesa della Sanità pubblica di Larino, che hanno chiesto un immediato incontro con il Presidente della Regione Roberti e con il Commissario Bonamico. Il Presidente ha tempestivamente ricevuto il Comitato Civico Frentano, il comitato Basso Molise per il Bene Comune ed il Comitato Articolo 32 nella sede Regionale di Termoli, ha ascoltato le argomentazioni che hanno abbracciato anche il paventato trasferimento dell'Hospice. Leggendo nelle storie dei trasferimenti e chiusure dei reparti nei vari presidi ospedalieri regionali, spesso vengono individuate scelte, che non rispecchiano le reali esigenze delle utenze, ma la volontà dei dirigenti dei reparti, volontà che vengono anteposte ad ogni logica riorganizzativa. I Comitati, oltre a rivendicare l'assegnazione del Centro Regionale per l'Autismo e l'attivazione del Centro per l'Alzheimer hanno anche chiesto l'attivazione di un Centro Diurno per i pazienti affetti da tali patologie, che possa alleggerire i caregiver dal faticoso compito di assistenza ai propri cari, un servizio attualmente assente nell'intera area del basso Molise. Per quanto riguarda l'Hospice e l'implementazione di posti letto previsti dal nuovo Piano Operativo, i Comitati ritengono che il Vietri abbia nei suoi 10.000 metri quadri tutto lo spazio, le caratteristiche di privacy, ingressi privati, spazi verdi e stabilità strutturale necessari ad accoglierlo.

I Comitati hanno anche menzionato di un lascito testamentario di una benefattrice Larinese all'Asrem, che potrebbe essere alienato a favore della ristrutturazione necessaria al potenziamento della struttura che è attualmente sede dell'Hospice, qualora questa soluzione possa soddisfare maggiormente i desiderata della direzione. L'interlocuzione con Roberti è risultata fluida, il Presidente ha recepito le istanze dei comitati e ci auguriamo che la predisposizione ad accoglierle sia stata sincera. I Comitati restano in attesa di essere convocati dal Commissario Bonamico dopo 15 giorni dalla richiesta».