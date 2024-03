Palme, la benedizione di monsignor Leo Boccardi a Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. Per i fedeli l’appuntamento con la domenica delle Palme è tra i più attesi, una festa che incarna i valori della Pasqua e dà l’avvio alla settimana santa.

Un momento di comunione che soprattutto viene vissuto dai più giovani che si avvicinano al Sacramento, sono rimembranze fanciullesche, di quando in chiesa la domenica mattina era un rito irrinunciabile e ne ricevevamo valori con cui costruire rettitudine morale, che forse oggi manca.

Una benedizione delle Palme coinvolgente quella celebrata stamani, alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, dove è stato protagonista monsignor Leo Boccardi, ex Nunzio Apostolico prima in Iran, poi in Giappone dopo aver raggiunto la soglia anagrafica dei 70 anni, come prescrive il diritto canonico, si è avvalso della possibilità di rinunciare all'incarico ricevuto da Papa Francesco l'11 marzo 2021.

Oggi è venuto a Termoli presso la chiesa Santa Maria degli Angeli per concelebrare la Santa Messa e prima ancora benedire con il parroco don Gabriele Morlacchetti i rami delle Palme sul sagrato della Chiesa, davanti ai tanti che hanno affollato il sagrato.

