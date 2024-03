Si scontrano furgone e furgoncino a Petacciato

PETACCIATO. Terzo incidente stradale nel giro di poche ore nel basso Molise. Stavolta il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla SP 51, a Petacciato, nel tratto che dal paese conduce verso la costa. A scontrarsi un furgone e un furgoncino. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise.

Impatto quasi frontale tra i due mezzi, ma per fortuna non ci sarebbero state conseguenze di rilievo per gli occupanti, sul posto per mettere in sicurezza i veicoli rimasti danneggiati dopo un impatto piuttosto violento.

Galleria fotografica