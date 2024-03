Il Punto nascita vede "rosa", gioia per l'arrivo di Ambra

TERMOLI-PORTOCANNONE. Un fiocco rosa che sia di auspicio, quello affisso all'uscio della famiglia Basanese, a Portocannone, dove il lieto evento dell'arrivo della piccola Ambra possa ridare speranza al Punto nascita di Termoli, oltre che la gioia e la felicità a genitori, fratellino e tutti i congiunti.

«Nessuno incrocia il nostro cammino per caso e il vostro, seppur in una situazione di tanta sofferenza, è stato illuminato da chi, dalla Terra del Signore, ha incrociate le vostre vite. "Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! ...disse papa Giovanni II e voi lo avete fatto, vi siete affidati al Signore, ci avete creduto e proprio nella settimana santa, in quella che è la celebrazione del momento più importante per ogni Cristiano, è arrivata lei a completare il vostro amore e la vostra famiglia... un caloroso benvenuto alla piccola Ambra Basanese, un augurio particolare ai genitori Luigi e Maria, un abbraccio al fratellino Leonardo.... dagli zii, dai cuginetti, dai nonni e da tutta la vostra famiglia. Un grazie particolarmente sentito a tutto lo staff, a tutto il reparto di ginecologia di Termoli, al dottor Thannous per la sua gentilezza, professionalità, disponibilità e tutto ciò che di più bello ci sia, una persona dal cuore grande».