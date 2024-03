Esercitazione e addestramento della Rgpt di Portocannone a Serracapriola

PORTOCANNONE. L'associazione Rgpt tra Carabinieri in congedo di Portocannone in addestramento.

Il Raggruppamento unità ricerca e recupero tra Carabinieri in Congedo di Portocannone, insieme ai colleghi della vicina Puglia (Chieuti-Serracapriola) ha tenuto un esercitazione simulando l'evacuazione di un plesso scolastico nel territorio di Serracapriola a seguito di un evento sismico (finto), la ricerca di persona scomparsa nei campi circostanti, con l'ausilio del drone in dotazione all'associazione Rgpt di Portocannone, manovre di primo soccorso, l'allestimento del ponte radio per le comunicazioni tra gli operatori.

Alla fine dell'attività addestrativa, gli studenti, hanno potuto vedere le varie attrezzature e i mezzi in dotazione alle associazioni. I Volontari, insieme alle associazioni presenti (Raggruppamento Unità Ricerca e Recupero Carabinieri in Congedo di Chieuti-Serracapriola, San Paolo Soccorso, Prociv-arci Lesina e le associazioni di Protezione civile) hanno assicurato un'efficientissima prontezza operativa e professionalità, portando a termine tutte le attività in modo esemplare con il plauso indiscusso delle autorità locali presenti.