Nozze di platino col commercio a Termoli, serata di gala per Antonio Mautone

Serata di gala per 65 anni di attività a Termoli: l'intervista ad Antonio Mautone

TERMOLI. Serata di grande successo, sabato 23 marzo all' ex cinema Sant’ Antonio. L’ evento, dedicato ai 65 anni di attività di Antonio Mautone, ha emozionato e incantato.

L’ originalità e la qualità degli artisti ha reso magico un clima già di per sé pronto ad accogliere e riverberare sentimenti, identità, arte. L’idea, di Stefano Leone di rendere omaggio a Tonino in chiave artistica e culturale, ha funzionato, come sempre.





Circa 260 persone incantate dalle performance di Marco Zurzolo, tra i più importanti sassofonisti internazionali, fratello di Rino Zurzolo, contrabbassista di Pino Daniele. Zurzolo, jolly della serata, ha reso magica l’atmosfera con interpretazioni e improvvisazioni da brividi.





E poi in comunione con gli altri artisti, prima fa tutte la celebre pianista italiana Silvia Manco, con il virtuoso Domenico Mancini al violino e poi gli interventi sublimi di Roberto Di Carlo alla tromba, la splendida voce di Fernanda D’Ercole e la fisarmonica meravigliosa di Donato Santoianni.

A dare ulteriore valore alla serata il l’alto contributo teatrale dei bravissimi attori Aldo Gioia e Antonella Pacifico, brano toccante di Massimiliano Bruno sul tema della violenza alle donne. Presenti in sala numerose autorità, dal presidente della Regione Molise Roberti, al presidente del Consiglio regionale Pallante, al vicesindaco reggente Ferrazzano, agli assessori Balice, Barile, Mottola al presidente del Consiglio comunale Ciarniello, al consigliere Montano, tra i tanti che hanno affollato la sala.

Galleria fotografica