Buonissima la prima, la Passione di Cristo a San Giacomo "cattura" emozioni

"Passione di Cristo a San Giacomo degli Schiavoni": l'intervista al sindaco Costanzo Della Porta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Un successo notevolissimo, quello della sacra rappresentazione della Passione di Cristo, a San Giacomo degli Schiavoni, nella serata della domenica delle Palme, lo scorso 24 marzo.

Un’edizione di esordio, ma che ha saputo conquistare tutti. Come aveva rimarcato il parroco don Alessandro Sticca, «Abbiamo realizzato tutto, dagli scenari ai costumi. Da un gruppo ristretto, siamo arrivati a tutto il paese. Sono contento che siamo arrivati a 80 figuranti. Spero che questo serva a entrare con il cuore giusto nella Settimana Santa e a comprendere l'amore di Cristo».





"Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me". Gesù.

Così, dalle condivisioni social dei momenti salienti, «Un grande plauso al nostro parroco don Alessandro Sticca e a tutti coloro che hanno realizzato i costumi le scene, le croci e il sepolcro e a tutti i personaggi. E un grazie particolare alle tante persone che sono venute a vedere. Arrivederci al prossimo anno», da Marisa Monachesi. «Un plauso alla Parrocchia de Santissimo Rosario per la raffigurazione della Passione svoltasi a Sa Giacomo degli Schiavoni. Complimenti a tutti i protagonisti, figuranti e alle persone che hanno contribuito per la splendida riuscita. Un grazie a Don Alessandro e a Francesco per averci regalato una grande emozione», da Basso Di Campli.

Intervenuto anche il sindaco Costanzo Della Porta: «La Passione di Cristo, rievocata e rappresentata in maniera magistrale ed emozionante a San Giacomo degli Schiavoni. Grazie a don Alessandro Sticca per questa “prima” riuscitissima. Grazie ai parrocchiani, ai protagonisti e ai figuranti che hanno reso magico questo evento, in attesa della Santa Pasqua. San Giacomo Vive».





Noi ringraziamo l’onnipresente Nicola Mastrogiuseppe per aver documentato la rappresentazione.

Galleria fotografica