Studenti delle "quinte" del Liceo di Santa Croce al primo Forum giovanile del turismo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Gli studenti delle classi quinte del Liceo al primo Forum giovanile del turismo. Il Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano ha partecipato al primo forum giovanile del Turismo organizzato a Campobasso dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale del Molise. L'iniziativa è stata rivolta agli studenti delle classi quinte di vari istituti e, attraverso il coinvolgimento di imprenditori e giovani, punta a creare un punto di incontro volto a favorire la permanenza sul territorio dei cittadini di domani, contribuendo al rafforzamento dell'economia molisana attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di nuove imprese.

Gli studenti del liceo Scientifico di Santa Croce, coordinati dalla professoressa Giuseppina Cruceli, si sono distinti per gli interventi e per un'idea progettuale che punta a rigenerare i luoghi di vita per creare turismo e occupazione valorizzando la mobilità sostenibile, migliorando i servizi e promuovendo il patrimonio storico, artistico e culturale. In particolare, il progetto si è soffermato sulle fontane presenti nei vari centri dai quali arrivano gli studenti e della loro funzione sociale e aggregante. Spazio anche alla street art e al recupero delle aree interne che custodiscono piccoli tesori da scoprire. Per gli studenti, che hanno mostrato interesse, capacità e competenze nei vari tavoli di lavoro, ancora un'opportunità di crescita e di confronto e di orientamento formativo e professionale in vista del prossimo esame e delle scelte future.