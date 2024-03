Grandi eventi, Greco: «A rischio programmazione e fondi»

CAMPOBASSO. Nota del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, su fondi ai grandi eventi Molise

«I grandi eventi culturali del Molise, settore trainante per il turismo, rischiano di non essere finanziati per tempo. Tradotto significa mettere in seria difficoltà associazioni e Comuni impegnati in prima linea nell’organizzazione delle iniziative.

Ad oggi la Regione Molise ha totalmente delegato alla Fondazione Molise Cultura la gestione dei fondi tramite un progetto per i grandi eventi 2024. Parliamo del Corpus Domini, delle Carresi, della ‘Ndocciata, della festa dell’Uva di Riccia, del Carnevale di Larino e tanti altri ancora. Tutto questo avviene senza aver scritto un disciplinare che spieghi alla stessa Fondazione come elargire i fondi e soprattutto in che tempi.

Su questi temi abbiamo discusso oggi una interrogazione in Consiglio regionale. Tuttavia la risposta dell’assessore Salvatore Micone non è stata affatto esaustiva. Micone, non ci ha fornito spiegazioni valide su programmazione e gestione dei fondi da destinare alle attività culturali.

Così al momento associazioni e Comuni si trovano in grosse difficoltà perché, se nulla si muove, saranno costretti ad anticipare fondi ingenti e non tutti possono permetterselo.

Ma non finisce qui. Nelle settimane scorse, per capire come la Fondazione ha gestito i fondi pubblici nel 2022 e 2023, ho depositato una formale richiesta di accesso agli atti. La stessa Fondazione non ci ha fornito tutto quello che avevamo chiesto rimandandoci a consultare l’albo pretorio o recarci in sede. Si tratta di una risposta inaccettabile, nonché un atto prevaricatorio che cambia le regole e lo statuto del Consiglio regionale.

Si tratta di soldi pubblici e di come vengono spesi, di tutto ciò bisogna rendere conto ai molisani.

In definitiva non possiamo accettare che tutti i grandi eventi culturali vengano gestiti da una Fondazione insieme ad altre cose. Al contempo non possiamo consentire che la stessa Fondazione non fornisca in maniera tempestiva tutta la documentazione necessaria a chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni».