L'inclusione come ragione di vita, l'abbraccio collettivo nell'associazione "Ark21 and more"

L'abbraccio collettivo nell'associazione "Ark21 and more": intervista a Caterina Anchora

TERMOLI. Sabato mattina, una bellissima giornata di sole, noi tutti siamo portati a pensare che tutti stiano godendo del loro meritato riposo.

Presso i locali della chiesa del Carmelo siamo entrati in una realtà che ci ha emozionati molto.

La presidente dell’associazione di volontariato ARK21 & More, Caterina Anchora, ci ha guidati e accompagnati in un ampio salone, dove erano presenti circa venti giovani, tra ragazze e ragazzi, di ogni età.

Qui l’emozione per chi scrive è salita veramente. Gli occhi che si intrecciano con i tanti giovani, la curiosità e palpabile, tutti siamo mossi dalla voglia di parlare ma restiamo per qualche minuto a guardarci in silenzio.

Partecipano familiari, operatori, volontari e ragazzi con disabilità (ragazzi veramente speciali) e altri ragazzi, svolgono una serie di attività, oggi in questo grande salone della Parrocchia, si tiene il laboratorio di pizzica salentina con l’insegnate di musica e pizzica Maria Martino.





L’associazione per gestire l’ordinaria amministrazione fa ricorso all’autofinanziamento, anche se stanno cercando dei sostenitori per le loro attività. Svolgono una serie di attività divise in 4 giorni settimanali e stanno mirando ad avere incontri giornalieri, a breve apriranno alcuni sportelli a sostegno delle famiglie presso la nuova sede in fase di realizzazione. Svolgono una serie di attività in collaborazione con il Giraluna (Centro Aba Giraluna che si interessa di terapia, consulenza e formazione per l'autismo, i disturbi del comportamento e la disabilità) che ha sede in via Sturzo 53 a Termoli, attuale sede che condivide insieme ad ARK21.

I ragazzi e gli operatori ci organizzano un ballo dove l’entusiasmo e la felicità è palpabile, alle prime note della pizzica salentina, lo spettacolo inizia, quando tra i nostri pensieri si consolida un’idea e restiamo spettatori attoniti perché finalmente abbiamo scoperto in un salone di Termoli, grazie a lavori di tutti, la vera e grande bellezza. Dopo la bellissima esibizione coinvolgente che ha rotto il ghiaccio, un’altra esilarante sorpresa da parte delle ballerine.





La prima ad essere intervista è Roberta, «ho 35 anni, sono di Termoli, mi piace ballare, vado in palestra, ballo da tanti anni e sono felice di fare questa attività, partecipo ai laboratori artistici, coloro, dipingo. La seconda amica è Sara 52 anni, mi piace ballare, gioco a basket, disegno e coloro, (da qualche piccola indiscrezione ci è parso di capire che disegna abbastanza bene chissà se un giorno possiamo ammirare e vedere esposte le sue opere?). Il tempo è tiranno, e abbiamo solo il tempo per Viviana 43 anni, mi piace ballare e anche vedere la televisione, mi piacerebbe che Caterina mi portasse alla Scuola di Amici di Maria De Filippi, al serale (speriamo che questo sogno prima o poi si avveri). Ed infine l’insegnante di Musica e di Pizza ci comunica che il 25 aprile prossimo, stanno organizzando a Santa Croce di Magliano uno spettacolo, in piazza con musica dal vivo dove si esibiranno i ragazzi che abbiamo avuto il piacere di incontrare oggi. Che dire o meglio che scrivere, quando il cuore si emoziona anche la penna non vuole lasciare la propria traccia sulla, come il computer si ferma e procede lento, questo incontro ci invita a fare delle riflessioni cosa è veramente la felicità e la bellezza nella nostra vita? Mi sento di dire solo grazie all’Associazione ARK21 del vostro invito e buon lavoro e chissà se un giorno non ci vediamo insieme a Viviana alla Scuola di Maria De Filippi? Spero che con questo articolo abbiamo dato il nostro piccolo contributo a chi merita veramente uno spazio da parte di tutti, per le tante belle che organizzano per il bene comune.





L’ Associazione Sindrome di Down e Non Solo “ARK21 AND MORE” nasce dall’unione di alcune famiglie del territorio con un componente all’interno del nucleo familiare con disabilità insieme a soci sostenitori, con lo scopo di offrire un futuro diverso a questi ragazzi, giovani e adulti soprattutto una volta superata l’età scolastica, per creare degli stimoli sempre nuovi, per creare nuovi interessi. Inizialmente aperta ai soli utenti con Sindrome di Down quasi subito si è aperta ad altre disabilità per accogliere e rispondere a maggiori richieste presenti sul territorio. L’Associazione può fornire supporto pratico ed emotivo ai ragazzi e alle loro famiglie, questo può includere consulenza, informazioni su servizi e programmi disponibili, nonché la creazione di reti di supporto tra famiglie nella stessa situazione. Può aiutare i ragazzi con disabilità a trovare opportunità lavorative e a sviluppare competenze professionali, attraverso programmi di tirocinio, stage o mentoring. Oggi l’Associazione è una realtà in crescita e molto apprezzata, alla quale ogni giorno si aggiungono nuovi volontari desiderosi di contribuire concretamente dedicando i loro ritagli di tempo per dare una mano a raggiungere gli obiettivi e far nascere ogni giorno un sorriso sul volto dei nostri giovani e adulti. Fondata nel 2022 in sede provvisoria i ragazzi e le loro famiglie iniziano da subito ad avere le giornate impegnate con laboratori: sulle autonomie: dal prendere mezzi di trasporto , al preparare la tavola, fare la spesa; creativi: che spaziano dalla pittura all’ oggettistica con la creazione delle bomboniere solidali ed eventualmente anche semplici allestimenti feste , prodotti artigianali che poi hanno esposto nella piazza della propria cittadina e anche fuori dalla propria zona di confort, facendosi conoscere ed apprezzare; di cucina con la preparazione della pasta fatta in casa da portare a casa , biscotti per le merende insieme; musicoterapia; balli di gruppo, dove si mette in atto la collaborazione di tutti per interagire con altre persone, coetanei, oltre alla partecipazione dei genitori. Attività che offrono l’opportunità di socializzare, sviluppare abilità sociali, promuovere un senso di autostima e di benessere fornendo loro un’esperienza gratificante. Ma non solo! Sono nate varie collaborazioni con palestre del posto e società di atletica per permettere ai ragazzi di fare sport seguendo le proprie inclinazioni. Anche collaborazione con ristoratori del posto per permetterci di allargare il nostro giro di conoscenze e far sentire le famiglie stesse integrate. Ma si sono attivati anche privati nel proporci attività all’aperto come l’orto e uscite guidate nei vari contesti della città e gite fuori porta.

Tutto ciò ha permesso di organizzare eventi e attività che promuovono l’inclusione sociale e l’integrazione dei ragazzi con disabilità nella comunità.

Per informazioni potete contattare l’associazione questi i recapiti: 347.8686926 - Email: info@ark21andmore.it Indirizzo: Via L. Sturzo, 61, 86039 Termoli.

