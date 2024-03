Giudice di pace e centro per l'impiego traslocheranno entro il primo maggio

TERMOLI. Maggiori risparmio ed efficienza, queste le ragioni alla base del trasloco degli attuali uffici di via Corsica tra ex pretura e vecchia caserma dei Carabinieri, che andrà a regime dal primo maggio, si spera.

La disdetta della locazione avvenne già lo scorso 11 settembre, ora occorre liberare entro fine aprile l’archivio comunale dell’Urbanistica, il Centro per l’impiego che fa capo all’Agenzia Regionale Molise Lavoro e l’archivio del Giudice di Pace di Larino e dell’ex Tribunale sezione distaccata di Termoli.

Per questo, è stato approvato nell’atto di indirizzo della Giunta che gli Uffici interessati al trasferimento in immobili di proprietà comunale sono: ufficio del Giudice di pace da spostare presso i locali dell’ex Pretura; archivio comunale da spostare presso il Capannone nella Zona industriale; Centro per l’impiego da spostare presso ex Caserma dei carabinieri in via Martiri della Resistenza piano terra.

Lo scorso 24 gennaio è stato reso noto al presidente del Tribunale di Larino della disdetta contrattuale in argomento e della necessità di liberare l’archivio, di circa 200 mq, ove sono attualmente posizionati i fascicoli dell’ufficio del Giudice di Pace di Larino e dell’ex Tribunale sezione distaccata di Termoli; i Lavori Pubblici sono incaricati del progetto di ristrutturazione dello stabile dell’ex Pretura di via De Gasperi e si occuperanno con propri operai del trasloco fisico dell’ufficio del Giudice di Pace.

Infine, a seguito di sopralluoghi tecnici, procedere ad affidamento esterno per il trasloco dell’archivio urbanistico comunale per la tipologia di prestazione che prevedrebbe smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio degli scaffali e della struttura rotante con piccoli lavori edili.